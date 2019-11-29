Son Dakika Haberleri: Başkan Zorluoğlu, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi
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Başkan Zorluoğlu, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımı devam eden Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi.

Başkan Zorluoğlu, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımı devam eden Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi.

Zorluoğlu, Millet Bahçesinin Trabzon için çok önemli bir kazanım olacağını belirterek, "Yapım çalışmaları güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2020 yılının ikinci yarısında bu alan mega bir park olarak halkımızın hizmetine açılacak." dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak projeyi ve çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Burada herkesin spor yapabileceği, dinlenebileceği, çocukların kendilerine has alanlarda keyifle vakit geçirebileceği alanlar tesis edilecek. Millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yolları halkımıza hizmet verecek. Şehrimizin ve halkımızın menfaati için projeye eklenen kapalı otopark ziyaretçilerin konforunu arttıracak. Millet Bahçesini herkesin keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak hizmete açmaktan mutluluk duyacağız."

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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