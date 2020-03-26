Başkan Zorluoğlu'ndan Emniyet Müdürü Alper'e başsağlığı mesajı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in babası Servet Alper'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, İl Emniyet Müdürü Alper'in baba acısını yürekten hissettiğini belirterek, "Değerli dostum Metin Alper'in sevgili babası, emekli polis memuru Servet Alper'in Hakk'ın rahmetine kavuşması nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim." ifadesini kullandı.

Ülkeye uzun yıllar hizmet eden ve emniyet teşkilatında önemli katkılarda bulunan merhum Servet Alper'i, her zaman hayırla yad edeceklerini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Rahmet-i Rahman'a kavuşan Servet Alper'e Allah'tan rahmet, Trabzon Emniyet Müdürümüz Metin Alper başta olmak üzere kederli Alper ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."