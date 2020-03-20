Başkan Zorluoğlu'ndan "Hayde Eve" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Zorluoğlu'ndan 'Hayde Eve' çağrısı - Son Dakika

Başkan Zorluoğlu'ndan "Hayde Eve" çağrısı

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle tüm ülkede insanların sokağa çıkmaması gerektiği vurgulanırken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da hemşehrilerine 'Hayde Eve' çağrısı yaptı.

Başkan Zorluoğlu'ndan

Korona virüs nedeniyle tüm ülkede insanların sokağa çıkmaması gerektiği vurgulanırken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da hemşehrilerine 'Hayde Eve' çağrısı yaptı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlanan 'Hayde Eve' yazılı levhalar, Park ve Bahçeler Dairesi Başkalığı ekipleri tarafından şehrin yoğun olduğu parklardaki banklara monte edildi. Meydan Parkı, Fatih Parkı, Kanuni Parkı, Sanat Sokağı ve Atapark Çay Bahçesi'ndeki banklara yerleştirilen levhalarda Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından, 'Hayde Eve. Oturulacak en güzel yer evimizdir. Bu süreci atlattıktan sonra buralarda oturup hep birlikte çay içeceğiz" mesajı verildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, zorunlu olmadıkça herkesin evde kalması gerektiğini vurgulayarak "Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreci atlatabilmek için her alanda yoğun çalışma içerisindeyiz. Ekiplerimiz halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Biz çalışmalarımızı gerçekleştirirken, hemşehrilerimizin de evden çıkmamalarını ve kalabalık ortamlarda bulunmamalarını rica ediyoruz. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir. İnşallah bu süreci tamamladığımızda parklarda birlikte oturacağız" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Başkan Zorluoğlu bu süreçte sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile mesai yaptığını belirterek "Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az kalır. Hepimiz elimizden geldiğince yanlarında olmalıyız. Tüm sağlık çalışanlarımız koronavirüs ile mücadele süreci boyunca Büyükşehir Belediyemizin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanacaktır. Sağlık çalışanlarımıza üstün mesailerinde kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:24 Kaynak: İHA

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