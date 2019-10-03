Başkan Zorluoğlu'ndan İl Müftülüğüne ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Osman Aydın'ı ziyaret etti.

Zorluoğlu, Müftü Yardımcıları Muhammet Suiçmez, Melek Menteşe ve Hadi Keskin'in yanı sıra Ortahisar Müftüsü Selami Bağcı ve Personel İdari Mali İşler Müdürü Mahmut Aydın'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Aydın nezdinde, Trabzon'daki tüm din görevlilerinin haftasını kutladı.

Müftülüğün, Trabzon Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki hizmetlerden faydalanma taleplerine imkanlar dahilinde her türlü destek ve kolaylığı sağlayacaklarını belirten Zorluoğlu, Trabzon merkez ve ilçelerinde önümüzdeki süreçte din hizmetlerinin daha iyi şartlarda verilebilmesi adına yapılabilecek yeni çalışmalar hakkında da müftülük yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu.

Aydın da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, personeli adına teşekkür etti.

Aydın, Zorluoğlu'na günün anısına Diyanet İşleri Başkanlığı yayını ilmihal hediye etti.