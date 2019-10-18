Başkan Zorluoğlu'ndan Ortahisar Belediyesine ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Başkanvekilleri Atilla Ataman ve Mehmet Karaoğlu ile birlikte Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

Ortahisar Belediyesi'nin yeni hizmet binasına taşınmasından dolayı hayırlı olsun temennilerini ileten Zorluoğlu'na, Genç, hizmet binasıyla ilgili bilgi verdi.



Genç ile bir süre görüşen Zorluoğlu, yeni hizmet binasının Ortahisar'ın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edildiğini belirterek, "Yeni hizmet binanız çok modern ve estetik bir mimari anlayışla inşa edilmiş. Gerçekten de şehrimize değer katacak bir yapı ortaya çıkmış. İleride ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara da cevap verebilecek güzel bir yapı olduğunu görüyoruz. Binamızın bütün Ortahisar'a ve Trabzon'a hayırlı olmasını diliyorum. Yüce Rabbim burada hayırlı, güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." dedi.

Zorluoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Genç, "Kendimize ait müstakil bir hizmet binamızın olması gerçekten de bizim için çok büyük bir avantaj. Halkımız için de büyük bir kolaylık. Buradan hizmetlerimizi daha nitelikli ve verimli bir şekilde sunuyoruz. Büyük bir hizmet binası inşa ettik." diye konuştu.

Bina içerisinde tiyatro ve toplantı salonlarının da olduğunu dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Birçok fonksiyonu karşılayabilecek, modern bir hizmet binasının gerektirdiği bütün niteliklere sahip bir eser ortaya çıkardık. Buradaki ticaret ve konut alanlarının tamamlanmasıyla birlikte çok güzel, birbirini tamamlayan yapılar topluluğu ortaya çıkacak. Tıpkı Meydan Parkı gibi 24 saat canlılığın olduğu yeni bir cazibe merkezi oluşacak. Bundan da Ortahisarlılar olarak gurur duyuyoruz."