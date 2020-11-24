Başkan Zorluoğlu, "Öğretmenler Günü"nde ortaokul öğretmenini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Zorluoğlu, "Öğretmenler Günü"nde ortaokul öğretmenini ziyaret etti

24.11.2020 13:03
Başkan Zorluoğlu,

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ortaokul öğretmeni Hüseyin Karayavuz'u evinde ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ortaokul öğretmeni Hüseyin Karayavuz'u evinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini unutmayan Zorluoğlu, Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu'ndan öğretmeni Hüseyin Karayavuz'u evinde ziyaret etti.

İlkokul öğretmeni ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Zorluoğlu, ziyarette, tüm öğretmenlerinin hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Öğretmeninin huzurunda hala heyecanlandığını aktaran Zorluoğlu, "Allah kendisine uzun ömürler versin. Sizlerin duaları ve nasihatlerinize her zaman ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, ortaokul yıllarını hep özlemle hatırladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başta siz olmak üzere öğretmenlerimiz bize baba gibi, ağabey gibi davrandılar. Ben o zaman pansiyonda kalıyordum. O yuva sıcaklığını hissediyorduk. Bambaşka bir öğretmen öğrenci ilişkisi vardı. Oradaki üç senemiz hayatımıza yön verdi. Öğretmenlerimizin bize anlattıkları hayatımızda rehber oldu. Başta siz olmak üzere oradaki tüm öğretmenlerimizi minnetle anıyorum. Ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize Mevlam rahmetiyle muamele eylesin, hayatta olanlara Allah sağlık versin. Benim hayatımda öğretmenlerimin hep özel dokunuşları olmuştur. Bütün öğretmenlerimize minnet borçluyuz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren öğretmen Hüseyin Karayavuz ise öğretmenliğin tarif edilemeyecek kadar önemli bir meslek olduğunu vurguladı.

Başkan Zorluoğlu'nun çok başarılı, notları en yüksek olan öğrenci olduğunu hatırlatan Karayavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dersleri 10'du. Mezun oldu, yıllar geçti. Akçaabat'ta stajyer kaymakam olarak görev yaparken okulumuza ziyarete geldi. Ardından kaymakamlık, valilik gibi yüksek kademelerde görevleri oldu. Trabzon'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda çok sevindik. Çok başarılı öğrencimin Öğretmenler Günü münasebetiyle buraya kadar gelmesi nedeniyle çok mutluyum. Trabzon'umuzun başkanı olarak çok önemli bir görev üstlenmiş. İnşallah görevlerini en güzel şekilde yapıp Trabzon'u sıkıntılardan kurtaracaktır. Bu bir hizmet ve iyi eğitimli insanlarımıza ihtiyacımız var. Başkanımıza inanıyor ve güveniyoruz. Allah muvaffakiyet versin."

Öğretmenler Günü, Murat Zorluoğlu, Bahçecik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Zorluoğlu, 'Öğretmenler Günü'nde ortaokul öğretmenini ziyaret etti - Son Dakika


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