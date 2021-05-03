Başkan Zorluoğlu, Ortahisar İçme Suyu Temini Projesini inceledi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Uzun Sokak, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerindeki çalışmaları takip eden Zorluoğlu'nun, ilgililerden çalışmaların son durumuyla ilgili detaylı bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, Ortahisar ilçesinin içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğal gaz ve telekomünikasyon hatlarını yenileyerek, 'beşi bir yerde' diye adlandırılan çok geniş kapsamlı bir altyapı projesini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Zorluoğlu, zaman zaman çalışmaları yerinde inceleyerek, son durumu bizzat müşahede ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kunduracılar'da telekomünikasyon işi yapan arkadaşlarla görüştük. Ardından doğal gaz çalışmalarını inceledik. Mektep Sokak'ta arkadaşlarımız da üst yapıya hazırlık için çalışıyorlar. Dolayısıyla çok büyük bir iş. Bunları koordine etmek ve sorunsuz bir şekilde bu işi bu noktalara kadar getirmek hakikaten meşakkatli oldu ama artık bu işin keyifli tarafı başlıyor. Yavaş yavaş Uzun Sokak'ı yeni taşlarıyla buluşturup, Kahramanmaraş'ı, Kunduracılar'ı sahile kadar tertemiz ortaya çıkardığımızda, biz o zaman bu işten çok büyük bir haz duyacağız."

Süreçle ilgili esnafa ve vatandaşlara da teşekkür ettiği belirtilen Zorluoğlu'nun, "Altyapı çalışmalarımızla ilgili esnafımıza ve vatandaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu kadar büyük bir altyapı projesine çok sabır gösterdiler. Biz de onların sabrını zorlamak arzusunda değiliz. İşimizi bir gün daha erken bitirebilmek için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. İnşallah çalışmalar tamamlandıkça çok farklı bir Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddesi olacak. Biz aynı zamanda yapacağımız cephe sağlıklaştırma çalışmaları ile bu sokak ve caddeleri yepyeni bir görüntüye kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.