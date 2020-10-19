Başkan Zorluoğlu, Pazarkapı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Pazarkapı Mahallesi'ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve daire başkanlarıyla gerçekleştirdiği ziyarette Zorluoğlu, mahalle sakinlerinin sorunlarının çözülmesi için ilgili daire başkanlarına talimat verdi.

İnşaatı devam eden Kadınlar Hali'ni de inceleyen Zorluoğlu, "Mahallemizde temas ve incelemelerde bulunduk. Halkımızla sürekli istişare içerisinde olmaya ve sorunları birinci ağızdan dinlemeye önem veriyoruz. Halimizin inşaatında herhangi bir sorun yok. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Mahalle sakinleri de Zorluoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.