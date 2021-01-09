Başkan Zorluoğlu: "Trabzon'un şuan için içme suyu sorunu yok; Atasu barajımızın doluluk oranı yüzde 95'in üzerinde" - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde içme suyu sorununa neden olacak kuraklık ile ilgili şuan için Trabzon'u bekleyen bir içme suyu sorunu olmadığını söyledi.

Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Atasu Barajı'nda doluluk oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu kaydeden Başkan Zorluoğlu, "Havalar hep kurak gider ve yağış almasak bile şuan için şehir merkezimiz için bir içme suyu tehlikesi gözükmüyor. Ancak aynı şeyi kırsal ve merkeze bağlı mahallelerimiz için söyleyemeyiz. Çünkü eğer yağış almaz ve yaza kadar kurak geçerse derelerimizde su olmayacağı için içme suyu ihtiyacını derelerden karşılayan kırsal ve merkeze bağlı yüksek mahallelerde içme suyu sorunu yaşanacaktır. Geçtiğimiz yazın sonuna doğru merkeze bağlı Karakaya gibi büyük mahallelerimizde bunu yaşadık. Temennimiz inşallah bu yıl bu sorunu yaşamamak" dedi. - TRABZON