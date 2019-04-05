Başkana Şarkı Yazıp Trambolini Kaptı
1 saat önce
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın seçimi kazanmasını yazdığı şarkıyla kutlayan 5 yaşındaki Umut Çakır, ailesiyle birlikte Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti.
Muratpaşa
Belediye Başkanı Ümit Uysal
'ın seçimi kazanmasını yazdığı şarkıyla kutlayan 5 yaşındaki Umut Çakır, ailesiyle birlikte Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Süpermen kostümüyle ziyarete gelen Umut, Başkan Uysal'dan evinin yakınındaki parka trambolin istedi. Antalya
'da CHP
'li Ümit Uysal'ın yüzde 64.8'lik oy oranıyla kazandığı Muratpaşa Belediye Başkanlığı seçimlerini 5 yaşındaki Umut, babası Serdar Çakır ve ağabeyi 9 yaşındaki Egemen'le birlikte çektiği bir videoyla kutladı. Videoda Başkan Uysal'a "Başkanımız olmuşsun Ümit Uysal" diye seslenen ve ardından yazdığı şarkıyı söyleyen Umut, ailesiyle birlikte Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti.
Babası ve ağabeyiyle birlikte annesi Emel Duman Çakır'ın da yer aldığı görüşme için Umut, Süpermen kostümü giydi. Çakır ailesi, başarılı belediyecilik çalışmaları dolayısıyla Başkan Uysal'ı kutladı ve tebrik etti. Başkan Uysal ise destekleri ve güvenleri dolayısıyla aileye teşekkür etti.
Ziyarette Umut'a ise şarkısı dolayısıyla ayrıca teşekkür eden Başkan Uysal, Umut'un Güvenlik Mahallesi'nde evlerinin hemen yakınındaki bir parka trambolin yapılması isteğini ise kırmadı. Başkan Uysal gerekli teknik incelemenin yapılıp çocuklarını üzerinde zıplayabileceği bir oyun grubu yapılması için gerekli talimatları verdi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:33 Kaynak: İHA
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