Başkandan bir akşamda 4 nikah

Cumartesi akşamı Erzurum 'da çeşitli salonlarda düzenlenen nikah törenlerine katılan Sekmen, genç çiftlere ailenin önemini anlattı.

Sekmen, buradaki törenden sonra Didem Çalka- Cihangir Kolat, Esra Mengüverdi- Sinan Kaya ve Tuana Karagöz- Hasan Çüteli çiftlerinin nikahlarını kıydı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Yakın çevresine göre Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde MHP, Binali Yıldırım ve HDP var