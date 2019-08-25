Son Dakika Haberleri: Başkandan bir akşamda 4 nikah
Son Dakika Güncel Haber

Başkandan bir akşamda 4 nikah

13 dakika önce

ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dün akşam art arda 4 çiftin nikahını kıydı.

Başkandan bir akşamda 4 nikah, System.String[]

ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dün akşam art arda 4 çiftin nikahını kıydı. Çiftlere mutluluk dileyen Sekmen, ailenin önemini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Sekmen, ilk olarak AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün oğlu Ceyhun Öz ile Hilal Gökdaş'ın Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı. Vali Okay Memiş, AK Parti milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, MHP Milletvekili Kamil Aydın ve MHP İl Başkanı Naim Karataş'ın katıldığı törende Ceyhun Öz ve Hilal Gökdaş'ın nikahını kıyan Sekmen, nikah cüzdanını geline verdi.

Sekmen, buradaki törenden sonra Didem Çalka- Cihangir Kolat, Esra Mengüverdi- Sinan Kaya ve Tuana Karagöz- Hasan Çüteli çiftlerinin nikahlarını kıydı.

Cumartesi akşamı Erzurum'da çeşitli salonlarda düzenlenen nikah törenlerine katılan Sekmen, genç çiftlere ailenin önemini anlattı.

Mehmet Sekmen, AK Parti, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakın çevresine göre Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde MHP, Binali Yıldırım ve HDP var
Emine Bulut'un annesi isyan etti: Çocuk 'ambulans çağırın' diyor, onlar çekim yapıyor Ticaret savaşı kızıştı: Trump, ABD şirketlerinin Çin'den çekilmesini emretti Rasim Ozan Kütahyalı ile Beyaz TV'nin yolları ayrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 10:59:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkandan bir akşamda 4 nikah
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]