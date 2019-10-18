Son Dakika Haberleri: Başkandan "Canımız çekti" diyen öğrenciye pişmaniye
Son Dakika Güncel Başkandan 'Canımız çekti' diyen öğrenciye pişmaniye

Başkandan "Canımız çekti" diyen öğrenciye pişmaniye

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabı üzerinden pişmaniye özlemini belirten Samsunda okuyan İzmitli öğrenciye sürpriz yaparak pişmaniye gönderdi.

Başkandan

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabı üzerinden pişmaniye özlemini belirten Samsunda okuyan İzmitli öğrenciye sürpriz yaparak pişmaniye gönderdi.


Geçtiğimiz günlerde İzmit'te gerçekleşen pişmaniye festivali ile ilgili paylaşımlarına yorum yapan Samsunda üniversite eğitimini sürdüren İzmitli Faruk Çelik'in bu yorumlarına kayıtsız kalmayan Başkan Hürriyet, üniversite öğrencisine sürpriz yaptı. Çelik'in, pişmaniye festivali ile ilgili sosyal medya hesaplarına, "Başkanım canımız çekti valla gurbet ellerde" yorumuna "göndeririz sana da" diyen Hürriyet, İzmitli öğrenciye sürpriz yaptı.


Başkan Hürriyet'in afiyet olsun dikekleriyle birlikte Samsun'a gönderdiği İzmit pişmaniyesi karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Faruk Çelik, yine sosyal medya hesabı üzerinden duygularını ifade etti. Pişmaniye sürprizi karşında duyduğu mutluluğu ifade eden Çelik, "Boşuna anne demiyoruz teşekkürler başkanım" diyerek Başkan Hürriyet'e teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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