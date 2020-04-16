Başkandan çocuklara 23 Nisan sürprizleri - Son Dakika
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Başkandan çocuklara 23 Nisan sürprizleri

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilçedeki her çocuğun evinde yaşayabilmesi için hazırlıklara başladı.

Başkandan çocuklara 23 Nisan sürprizleri, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilçedeki her çocuğun evinde yaşayabilmesi için hazırlıklara başladı. Edremit Belediyesi tarafından her çocuğun 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayabilmesi için farklı etkinlikler hazırlandı.

Etkinliklerin kapsamında çocuklara internet üzerinden masal dinletilerine başlandı. 23 Nisan'ı çocukların coşku ile kutlaması için çocuklara özel hazırlanan Nutuk, 23 Nisan ve eski meclis görsellerinin yer aldığı yap-boz oyuncaklar, çiçekler ve bayraklar dağıtılacak. 23 Nisan günü internet ve belediye ses yayın sitemi üzerinden önce saat 21: 00'da İstiklal Marşı söylenecek sonrasında da şiirler ve dinletiler yayınlanacak.

TBMM'nin 100. Yıldönümünde olan 23 Nisan Çocuk Bayramı için çok kapsamlı bir etkinlik hazırladıklarını ancak salgın nedeniyle üzülerek iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, "Koronavirüs salgını nedeniyle etkinlikleri meydanlarda birlikte kutlama şansımız yok. Bu nedenle Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın talimatları doğrultusunda çocuklarımızın bayram coşkusunu evlerinde kalarak yaşayacakları bir program hazırladık" dedi.

Sözcü Tayfun Canlı "Cumhuriyetimizin kurucusu ve dünyadaki ilk Çocuk Bayramını ilan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında her yıl gerçekleştirdiğimiz Çocuk Meclisini, bu defa, Avrupa Yerel Demokrasi haftası çerçevesinde hayata geçirdik. Bu kapsamda Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından "ELDW Partner City Ödülü" geçtiğimiz şubat ayında Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi merkezinde Edremit'e verilmişti." dedi.

Belediye olarak Edremit'te her çocuğa 23 Nisan coşkusunu hissedecekleri bir program hazırladıklarını ve Başkan Arslan'ın çocuklara sürprizler yapacağını kaydeden Canlı, "Çocuklarımızdan tek isteğimiz salgın süresince evden çıkmamalarıdır. Bayram günü evlerimizi bayraklarla süsleyelim. Bu yıl evlerimizde kalarak bu coşkuyu yüreklerimizde hissedelim. Bu sıkıntılı günleri atlatıp çocuklarımız ile tekrar meydanları dolduracağız" diye konuştu. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, 23 Nisan, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:43 Kaynak: İHA

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