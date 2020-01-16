Başkandan çorba ikramı - Son Dakika
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Başkandan çorba ikramı

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarına sıcak çorba ve helva ikramında bulundu.

Başkandan çorba ikramı, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarına sıcak çorba ve helva ikramında bulundu. Arı, hastanenin çeşitli servislerinde yatan hastaları da ziyaret ederek acil şifalar diledi.


Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde Nevşehir Belediyesi tarafından Devlet Hastanesi Acil Servis önünde kurulan stantta, belediye aşçıları tarafından özenle hazırlanan mercimek çorbası ve helvaları hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra hastane personellerine de ikram etti.


Çorba dağıtımının ardından beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ve hastane yöneticileri ile birlikte, hastanenin çeşitli servislerinde yatan hastaları da ziyaret eden Başkan Arı, hasta ve hasta yakınlarına acil şifalar diledi.


Hastanede görev yapan nöbetçi sağlık personellerine kolaylıklar dileyen Arı, Çocuk Acil Servisteki minik hastalara da çeşitli hediyeler dağıttı.


Yaklaşık 2 saat Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kalan Arı, beraberinde başkan yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir ile birlikte ayrıca hasta yakınlarının çeşitli konulardaki talep ve isteklerini dinledi. - NEVŞEHİR

Devlet Hastanesi, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
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