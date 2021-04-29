Başkandan esnafa kira müjdesi - Son Dakika

Başkandan esnafa kira müjdesi
29.04.2021 09:48
Unesco'ya aday tarih ve turizm kenti İznik'te Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, mülkiyeti belediyeye ait olan iş yerlerinden 2 ay kira alınmayacağını açıkladı.
Unesco'ya aday tarih ve turizm kenti İznik'te Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, mülkiyeti belediyeye ait olan iş yerlerinden 2 ay kira alınmayacağını açıkladı.
Korona virüsün başlangıç sürecinden bu yana canla başla mücadele eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, mülkiyeti belediyeye ait olan iş yerlerinden 2 ay kira almama kararı aldı. Ayrıca pazarcı esnafını da düşünen başkan Usta, çarşamba günleri kurulan halk pazarında ki esnaftan 2 ay daha işgaliye parası almayacağını ifade etti. Başkan Usta, "Esnafımızın zor günler geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Bizde elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Her daim esnafımızın ve vatandaşımızın yanındayız" dedi. - BURSA
Son Dakika Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak "Neden yol vermedin" kavgası! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor