Başkandan esnafa kira müjdesi - Son Dakika

Unesco'ya aday tarih ve turizm kenti İznik'te Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, mülkiyeti belediyeye ait olan iş yerlerinden 2 ay kira alınmayacağını açıkladı.

Korona virüsün başlangıç sürecinden bu yana canla başla mücadele eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, mülkiyeti belediyeye ait olan iş yerlerinden 2 ay kira almama kararı aldı. Ayrıca pazarcı esnafını da düşünen başkan Usta, çarşamba günleri kurulan halk pazarında ki esnaftan 2 ay daha işgaliye parası almayacağını ifade etti. Başkan Usta, "Esnafımızın zor günler geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Bizde elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Her daim esnafımızın ve vatandaşımızın yanındayız" dedi. - BURSA