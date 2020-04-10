Başkandan karantina mahallesine jest - Son Dakika

Ordu'da Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, ilçede karantina altında bulunan Hacılar Mahallesi'ndeki vatandaşlara meyve sebze paketleri gönderdi.



Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan 3 gün önce karantina ilan edilen Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesindeki vatandaşları yalnız bırakmıyor. Mahalledeki vatandaşlarla sık sık telefonla görüşen ve onları psikolojik yönden destekleyen Başkan Tandoğan, Perşembe ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Cem Eyüboğlu başkanlığında oluşturduğu koordinasyon birimi vasıtasıyla mahallede bulunan her eve meyve sebze paketleri gönderdi.



Başkan Tandoğan, "Karantina süreci bitine kadar 7/24 Hacılar Mahallemizde yaşayan hemşehrilerimizin gece gündüz yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde tüm temel ihtiyaçlarında hemşehrilerimizin yanındayız. Sağlıklı günlerde birlikte kucaklaşmak için sosyal mesafe ve 14 gün kuralını mutlaka ve mutlaka uygulayalım" dedi.



Öte yandan Başkan Tandoğan ayrıca ilçede ikinci karantina bölgesi olan Ramazan Mahallesindeki uygulama noktasında nöbet tutan Jandarma personelinin soğuktan korunması için Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği korunaklı çadırı Ramazan Mahallesi'ndeki uygulama noktasına kurdu. - ORDU