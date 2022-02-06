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Başkandan karla mücadele eden işçilerine balık ziyafeti - Son Dakika

Başkandan karla mücadele eden işçilerine balık ziyafeti

06.02.2022 12:09

Başkandan karla mücadele eden işçilerine balık ziyafeti Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında yolları açık tutabilmek için evlerine gitmeden günlerce karla mücadele eden personeller için Belediye Başkanı İbrahim Özkan, balık ziyafeti verdi.

Başkandan karla mücadele eden işçilerine balık ziyafeti

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında yolları açık tutabilmek için evlerine gitmeden günlerce karla mücadele eden personeller için Belediye Başkanı İbrahim Özkan, balık ziyafeti verdi. Başkan Özkan, "Personellerine kendi elleri ile ekmek arası hamsi balığı ikram etti.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Akseki ilçesinde bir ilke imza attı. Özkan, Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sonrasında aralıksız mücadele veren personeller ile balık ziyafetinde buluştu. Belediye Fen İşleri garajında mangalın başına geçen Özkan, personellerine elleriyle balık ikramında bulunarak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kar yağışı sebebiyle yoğun bir mesai ortaya koyan belediye personellerine teşekkür etmek için bir organizasyon tertipleyen Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, bu sürecin el birliğiyle nelerin üstesinden gelinebileceğini gördüklerini söyledi.

Bütün personellerine ve karlı mücadelede destek veren herkese teşekkür eden Özkan, "Akseki'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 24 saat kesintisiz çalışma yürüten belediyemiz, 50 personel ve 15 araçla vatandaşımızın sorununa anında çözüm üretmeye çalıştı. Başkan yardımcılarımızın, birim müdürlerimizin ve personelimizin sahada yer alarak an be an takip ettiği çalışmalar kapsamında 4 merkez ve 47 kırsal mahallelerimizde görev sahalarında bulunan ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi" dedi.

Ekiplere balık ikramını kendisi yapan Başkan Özkan, "Bölgemizde çok ciddi bir kar yağışı yaşandı. Meteorolojiden aldığımız veriler doğrultusunda ilk günden hazırlıklara başladık. Gerekli önlemlerimizi aldık. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yaklaşık bir aydan buyana aralıklı olarak yağan karda çalışmalarımız süreci içerisinde hamdolsun büyük bir sorunla karşılaşmadık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte 24 saat esasıyla görev başında olduk" diye konuşan Özkan, şöyle devam etti.

Başkandan karla mücadele eden işçilerine balık ziyafeti
Başkandan karla mücadele eden işçilerine balık ziyafeti
Başkandan karla mücadele eden işçilerine balık ziyafeti

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İbrahim Özkan, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkandan karla mücadele eden işçilerine balık ziyafeti - Son Dakika


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