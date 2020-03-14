Başkandan lösemili çocuğa unutamayacağı özel sürpriz - Son Dakika
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Başkandan lösemili çocuğa unutamayacağı özel sürpriz

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde daha bir kaç gün önce lösemi hastalığı sebebiyle küçük bir çocuğu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve meclis üyeleri, bir başka lösemi hastası Emrah'ın hayalini öğrenir öğrenmez harekete geçti ve onu çok mutlu edecek bir sürprize...

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde daha bir kaç gün önce lösemi hastalığı sebebiyle küçük bir çocuğu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve meclis üyeleri, bir başka lösemi hastası Emrah'ın hayalini öğrenir öğrenmez harekete geçti ve onu çok mutlu edecek bir sürprize imza attılar.


Mustafakemalpaşa'da yaşayan 14 yaşında Emrah'a 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Tedaviye başlayan Emrah, rahatsızlığından dolayı o çok sevdiği arkadaşları ile dışarıda oyun oynamadı. İşte bu günlerde tek istediği kendisine özel bir oda ve oyun konsoluydu.


Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve meclis üyeleri, imece usulü ile Yenice Mahallesi'nde yaşayan ve lösemi tedavisi dışında pek dışarı çıkmayan Emrah için önce evinin üst katında ona özel oda yaptırdı ve eşyalarla donattı.Ardından onun çok istediği oyun konsolunu hediye etti.


Evin en üst katında yapılan küçük inşaatın kendi tedavisi için ailesi tarafından kiraya verilecek bir çalışma olduğunu sanan Emrah İçöz, karşısında Başkan Mehmet Kanar ve meclis üyelerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Zamanının büyük kısmını geçirdiği yeni odasına Mehmet Kanar ve meclis üyelerinin getirdiği oyun konsolu, kitap ve çeşitli hediyeler ile giren Emrah İçöz, bu anlamlı ve özel sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Futbol ve yarış oyunlarını çok seven Emrah'a Playstation ve oyun konsolu hediye eden Başkan Mehmet Kanar ve belediye meclis üyeleri, 2 yıldır lösemi tedavisi gören İçöz'ün sağlık durumu ve tedavi süreciyle de yakından ilgileniyor.


"Sağlık durumu iyiye gidiyor"


Emrah'ın tedaviye cevap verip bir an önce iyileşmesi için gerekli özeni gösterdiklerini belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Canım oğlumuzun daha sağlıklı bir ortam oluşturarak özel oda yaptık. Odada sosyal aktiviteler yapmasını sağlayarak moralini en üst düzeyde tutmaya gayret ediyoruz. Emrah'ın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Ailenin en küçüğü olan 2 yaşındaki hakkı yapılan testler sonucunda abisine donör olabiliyor ama şuanda ilik nakli gerekli görülmüyor" dedi.


"Birlikte gezeceğimiz günler yakın"


Daha birkaç gün önce aynı hastalık sebebiyle bir küçük bir yavrularını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını hatırlatan Mehmet Kanar, "Tekrar aynı acıları yaşamak istemiyoruz. Emrah'ın tekrar eski sağlığına kavuşması için Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapacağız ve inşallah birlikte dışarıda oyunlar oynayacağız ve gezeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Bursa, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
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