Başkandan Mesai Başında Olanlara Ziyaret - Son Dakika
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Başkandan Mesai Başında Olanlara Ziyaret

21.07.2021 01:11
Başkandan Mesai Başında Olanlara Ziyaret

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı Sayın Valimiz Mustafa Masatlı, Sayın Milletvekilimiz M. Levent Karahocagil ve İl Protokolü ile birlikte, hastanemizde yatan hastalarımızı, emniyet, jandarma, 112 acil, İtfaiye, Zabıta Müdürlüğü ve Polis noktalarındaki personelimizi ziyaret ederek,...

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı Sayın Valimiz Mustafa Masatlı, Sayın Milletvekilimiz M. Levent Karahocagil ve İl Protokolü ile birlikte, hastanemizde yatan hastalarımızı, emniyet, jandarma, 112 acil, İtfaiye, Zabıta Müdürlüğü ve Polis noktalarındaki personelimizi ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. "Büyük bir fedakarlık ve özveriyle gece gündüz çalışan kamu çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. " dedi.

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Mustafa Masatlı, Mehmet Sarı, Jandarma, 112, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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