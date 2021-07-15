Üye Girişi
Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı - Son Dakika

Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:33
Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı, System.String[]

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Kurban Bayramı tatili için Türkiye'nin dört bir yanından turistler gelmeye devam ediyor.

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Kurban Bayramı tatili için Türkiye'nin dört bir yanından turistler gelmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Rezervasyonları olanlar Muğla'ya gelmeli. Kimsenin tatili burnundan gelmesin" uyarısında bulundu.

Türkiye'de koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından tatil bölgelerine artmaya başlayan talep, Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla daha da yoğunlaştı. Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla yollarındaki trafik, her geçen gün artarken, 9 günlük tatilde il nüfusunun 4 milyonu bulması bekleniyor.

Bayram öncesi Muğla'ya artan ilgiye dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, "Yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bizim temennimiz şu; vatandaşlarımızın kendi sağlığı, sıhhati açısından güzel tatil yapabilmeleri. Bunun için de mutlaka rezervasyon yaparak buraya gelmeleri. Buraya rezervasyonsuz geldiklerinde, aradıklarını bulamadıklarında tekrar geri dönüşü de göze alamıyorlar ve 'bir ağacın altına arabamızı çekelim ve birkaç gün burada tatilimizi yapalım' düşüncesine giriyorlar. Rezervasyon yapmadan gelen vatandaşlarımız maalesef bir ağacın altını mekan ediniyorlar" dedi.'DENİZLERDE DE AYNI YOĞUNLUK VAR'Tatilci yoğunluğunun atık yoğunluğunu da beraberinde getirdiğini belirterek, buna karşı belediye ekiplerinin önlem aldığını söyleyen Başkan Gürün, "Ağaç altında çadır kurup tatillerini yapan turistler, çöp üretiyorlar ve ilçe belediyelerimiz üretilen çöp miktarları açısından olağanüstü gayret göstermek durumunda kalıyorlar. Bu ve bunun gibi birçok konuda belediyelerimiz önemli bir yoğunluk, büyük bir yük altına girdiler. İlçe belediyeleri günde 1 veya 2 kez gittikleri alanlara 10 defa gitmek durumunda kalıyorlar; oradaki artan çöpü toplamak için. Denizlerde de aynı yoğunluk var. Bütün tekneler şu anda rezerve edilmiş, faaliyete geçmiş durumda ve kıyılarda. Onların da atıkları kıyıya bırakılıyor" diye konuştu.'TATİLLERİNİN BURUNLARINDAN GELMESİNİ İSTEMEYİZ'Yabancı turistlerin gelmesiyle birlikte Muğla nüfusunun 4 milyonu da aşabileceğine dikkat çeken Başkan Gürün, sosyal mesafenin önemi hatırlatarak şunları söyledi:

"Yabancı turistlerinde geldiğini düşünürsek ve onların virüs taşıyıp taşımadıkları konusunda emin olmadığımız için burada sağlıkla ilgili sorunlarda olabilir diye düşünüyoruz. Biz Türkiye'de mavi rengi alan ilk şehiriz. Aşılama konusunda başarılıyız ama dışarıdan gelenlerin ne olduğu ne taşıdığını tam anlamıyla bilmemiz mümkün değil. Mesafe ve uygun koşullarda tatil yapılması gerekirken adeta bulduğu ağacın altına çadır kurarak, bir bez gererek orada tatil yapmayı yeğliyorlar. Bu doğru değil. O bakımdan çok dikkatli olmaları gerekiyor. Hem kendi sağlıkları için hem de toplumun sağlığı için. Hizmetlerin sağlığa uygun şekilde yapılabilmesi için lütfen rezervasyonlu olarak geliniz. Rezervasyonları olmayanların Muğla'mıza gelmeleri durumunda yaşayacakları olumsuz koşullar nedeniyle tatillerinin burnundan gelmesini istemeyiz."


Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı
Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı
Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı
Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı
Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı
Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı
Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı
Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı
Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı
Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı

Marmaris, Türkiye, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı 17:37 Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti 17:21 Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi 17:02 Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi
Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir 16:53 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti 16:20 Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu 15:45 Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü 15:40 Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi 14:50 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez
17:36 Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı
17:30 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı
17:21 Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti
17:12 Esad rejimi İdlib'e topçu saldırısı düzenledi: 9 ölü
17:10 Van Gölü'nde etkili olan fırtına tekneyi karaya oturttu! Yolcular büyük korku yaşadı
16:59 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı
16:52 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir
16:48 Almanya Başbakanı Merkel, canlı yayında zorlandı! Uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu
16:21 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez         
17:39
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Van Gölü'nde etkili olan fırtına tekneyi karaya oturttu! Yolcular büyük korku yaşadı Van Gölü'nde etkili olan fırtına tekneyi karaya oturttu! Yolcular büyük korku yaşadı         
17:11
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı         
16:59
Cinsel istismara kalkışan Afgan sapığın ağır yaraladığı kızın babası konuştu: Kızımın can çekişmesi beni öldürüyor Cinsel istismara kalkışan Afgan sapığın ağır yaraladığı kızın babası konuştu: Kızımın can çekişmesi beni öldürüyor         
16:49
4 bilezikle hayvancılık işine girdi, 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu         
15:47
Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı         
15:43
15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık         
15:05
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor         
14:29
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti         
10:31
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 17:48:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkandan Muğla'ya geleceklere 'rezervasyon' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement