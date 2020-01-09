Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Basının bilgi kaynağı olduğunun altını çizen Başkan İsa Berge, "Artık bilgi çağındayız ve bilginin gücü tartışılmazdır. İşte bu noktada basın mensuplarımız, büyük emekler vererek hem Van'ımızdaki hem de ülkemizdeki gelişmeleri bizlere ulaştırıyor. Bilgi kirliliğine karşı bu kıymetli çalışmaları yürüten gazetecilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.



Özellikle ilkeli gazeteciliğe dikkat çeken VANESOB Başkanı Berge, "Günümüzde doğru, tarafsız ve ilkeli gazetecilik yapan kişi ve kuruluşlar her zaman kamuoyunun önünde değer bulmuşlardır. Mesleğini toplumun menfaati için yapan emekçi basın mensupları, halkımızın değerini kazanmışlardır. Öte yandan mesleğini kötü amaçlı kullanan ve toplumun değil de kendi menfaatleri için çalışan sözde gazeteciler de milletin gözünde kıymetsizleşmiştir. Bizler gece gündüz demeden mesleğini hakkıyla yapan ilkeli gazetecileri kutluyoruz. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - VAN