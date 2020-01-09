Başkanı Berge: "İlkeli gazetecileri kutluyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkanı Berge: 'İlkeli gazetecileri kutluyoruz' - Son Dakika

Başkanı Berge: "İlkeli gazetecileri kutluyoruz"

6 saat önce

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkanı Berge:

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Basının bilgi kaynağı olduğunun altını çizen Başkan İsa Berge, "Artık bilgi çağındayız ve bilginin gücü tartışılmazdır. İşte bu noktada basın mensuplarımız, büyük emekler vererek hem Van'ımızdaki hem de ülkemizdeki gelişmeleri bizlere ulaştırıyor. Bilgi kirliliğine karşı bu kıymetli çalışmaları yürüten gazetecilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.


Özellikle ilkeli gazeteciliğe dikkat çeken VANESOB Başkanı Berge, "Günümüzde doğru, tarafsız ve ilkeli gazetecilik yapan kişi ve kuruluşlar her zaman kamuoyunun önünde değer bulmuşlardır. Mesleğini toplumun menfaati için yapan emekçi basın mensupları, halkımızın değerini kazanmışlardır. Öte yandan mesleğini kötü amaçlı kullanan ve toplumun değil de kendi menfaatleri için çalışan sözde gazeteciler de milletin gözünde kıymetsizleşmiştir. Bizler gece gündüz demeden mesleğini hakkıyla yapan ilkeli gazetecileri kutluyoruz. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - VAN

Gazeteciler Günü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı

Son Dakika Haberleri
17:42 Burdur'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
17:42 AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
17:42 Çankırı'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
17:41 Mersin eski eşinin tüfekle vurup sakat bıraktığı kadın: emine bulut gibi ölmek istemiyorum - Son Dakika
17:37 İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 17:45:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkanı Berge: "İlkeli gazetecileri kutluyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]