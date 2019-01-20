Son Dakika Haberleri: Başkanı Çerçioğlu; "Köşk Daha İyi Olacak"

Başkanı Çerçioğlu; "Köşk Daha İyi Olacak"

49 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlılarla yaşadıkları yerlerde buluşmaya devam ediyor.

Başkanı Çerçioğlu;
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlılarla yaşadıkları yerlerde buluşmaya devam ediyor.

Köşk Pazarı'nı ziyaret eden başkan Çerçioğlu'na ve İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna'ya Köşklü vatandaşlar önümüzdeki yerel seçimlerde tam destek verdiklerini söyledi.

Köşk Pazarı'nda Başkan Çerçioğlu'na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, İYİ Parti Köşk İlçe Başkanı Gülşah Özcan, CHP Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk eşlik etti.

Köşk'te özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği başkan Çerçioğlu, pazarcı esnafının halini-hatırını sorup hayırlı işler diledi. Başkan Çerçioğlu, pazardan alışveriş yapıp Büyükşehir Belediyesi'nden talebi olan vatandaşları da dinledi.

Pazar ziyaretinde Ilıdağlı bir vatandaş başkan Özlem Çerçioğlu'nun yanına gelip "Başkanım, mahallemiz için istediğimiz her şeyi yaptın, sizi sonuna kadar destekliyoruz. Allah razı olsun" derken, başkan Çerçioğlu vatandaşa desteği için teşekkür etti. Vatandaşa Büyükşehir Belediyesi'nin Köşk'e ve mahallelerine yatırımlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyleyen başkan Çerçioğlu "Köşk'te bazı mahallelerimizin suyu yoktu, bazı mahallerimizin yolu yoktu. Şimdi Köşk'te çeşmelerimizden iyi su akıyor. Vatandaşlarımız ne istediyse yaptık. Köşk sizlerin desteğiyle çok daha iyi olacak. Veli başkanımızla birlikte uyum içinde çalışarak Köşk'ü çok daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.

Pazar ziyareti sonrasında Başkan Çerçioğlu CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Köşk Belediye Başkan adayı Veli Tuna, İYİ Parti Köşk İlçe Başkanı Gülşah Özcan, CHP Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk ile birlikte birliktelik pozu verdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Köşk, Politika
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