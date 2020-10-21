Başkanı Ekinci, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Buğday Pazarı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde incelemeyi sürdüren Ekinci, Buğday Pazarı'nı ziyaret etti.

Ekinci, belediye ekiplerince yapılan çalışmaları Zahireciler ve Borsa Dernek Başkanı Remzi Atan Emiroğlu Mahalle Muhtarı Nihat Akın Belediye meclis üyesi Şehmuz Akın ile birlikte inceledi.

Buğday Pazarı ve çevresindeki ara yolların asfalt çalışmasını inceleyen Başkan Ekinci, "İlçe ve kırsal mahallerde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Buğday pazarında Başkan Atan ile çalışmaları gezdik. Buradaki çalışmalarımız kısa sürede bitecek. Nerede bir eksik, bir ihtiyaç varsa belediye olarak anında orada olup müdahale edeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Viranşehir Zahireciler ve Borsa Dernek Başkanı Remzi Atan, bütün buğday pazarı esnafı adına bu güzel çalışmasından dolayı Başkan Ekinci ve Viranşehir belediye çalışanlarına teşekkür ettiklerini belirtti.