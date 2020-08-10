Başkanı İlbey, tırpanla ot biçerek çalışanlara destek oldu - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı Turan İlbey, cadde ve kaldırımlarda temizlik yapan belediye ekiplerine tırpanla ot biçerek destek verdi.

İlbey, AA muhabirine, cadde ve sokaklarda yabani otlar ve sürgünlerin yanı sıra bordür diplerinden ve kaldırım taşları arasından çıkan otların kazınarak temizlendiğini söyledi.

Belediye olarak ilçenin bakımına ve çevre temizliğine özen gösterdiklerini ifade eden İlbey, "İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için yaptığımız çalışmaların yanı sıra çalışan arkadaşlarımıza boş zamanlarımda tırpanla ot biçerek katkı sağlıyor ve fiziki olarak destek veriyorum." dedi.

Belediye işçileri ise İlbey'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.