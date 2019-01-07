Başkanı, İşyerinde Ziyaret Etti
1 saat önce
Erenler Merkez Mahalle Muhtar Adayı Ömer Tan; Sakarya Ordulular Derneği Başkanı Mustafa Yücetepe'yi ziyaret etti
Erenler Merkez Mahalle Muhtar Adayı Ömer Tan, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimi öncesinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini artırarak sürdürüyor.
Sakarya Ordulular Derneği Başkanı Mustafa Yücetepe'yi Erenler'deki bakkal dükkânında ziyaret eden Erenler Merkez Mahalle Muhtar Adayı Ömer Tan; buradan tam destek aldı. Erenler Merkez Mahalle de ikamet eden Orduluların, Muhtar adayı Ömer Tan'ın yanında olacaklarını belirten Sakarya Ordulular Derneği Başkanı Mustafa Yücetepe, çalışmalarında başarılar diledi. Esnaf ve mahalle sakinlerinin önemli bir desteğini de yanına alan Ömer Tan, çok önemli projelerle, eski komşuluk ilişkilerinin geliştireceğini de söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:54 Kaynak: Bültenler
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