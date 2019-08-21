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Başkanı Kavaklıgil, hurdacı esnafıyla istişarelerde bulundu

1 saat önce

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil Metal Sanayi Sitesinde hurdacılar esnafıyla bir araya geldi.

Başkanı Kavaklıgil, hurdacı esnafıyla istişarelerde bulundu, System.String[]
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil Metal Sanayi Sitesinde hurdacılar esnafıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve birim müdürleri metal sanayi sitesinde hurdacı esnafının yer aldığı bölgede inceleme yaparak esnafın taleplerini ve şikayetlerini yerinde inceledi. Başkan Kavaklıgil, ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışı içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Ekiplerimiz tarafından özellikle üretim sahalarının bulunduğu alanlarda ve sanayici esnafımızın işyerlerinin olduğu bölgelerde rutin belediyecilik hizmetlerini götürmek tabi ki en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır ama yaptığımız ziyaretler esnasında da şehrimizin kalbine dokunduğumuzu, hemşehrilerimizle iç içe olup onların sıkıntılarına ortak olduğumuzu düşünüyorum. İlla bir yerdeki sorunun giderilmesi için kıymetli hemşehrilerimizin bize gelmesini beklemeden biz onların ayağına gidiyor ve çözüm odaklı çalışıyoruz" dedi. - KASTAMONU
Volkan Kavaklıgil, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:54 Kaynak: İHA
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