Başkanı Kocaoğlu, İki Serdar Arasında Dilek Tuttu

Menemen'i ziyaret eden Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Belediye başkanı rahatına düşkünse, o belediyeden iş çıkmaz. Ben 15 senedir kentle yattım, kentle kalktım. Emeğimizin ve hizmetlerimizin değerini, alnından ter akıtarak çalışan, namusuyla ve şerefiyle kazanan insanlar daha iyi bilir" diye konuştu. Başkan Kocaoğlu, hem ilçe başkanının hem de belediye başkan adayının arasında otururken, "İki Serdar arasında, belediye başkanlığını kazanmamız için dilek tuttum" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun teşekkür ve veda turlarında sıra Menemen'deydi. İlçe merkezi ile Göktepe, Ayvacık, Çaltı ve Emiralem mahallelerini ziyaret eden Kocaoğlu, "Belediye başkanı rahatına düşkünse, o belediyeden iş çıkmaz. Ben 15 senedir kentle yattım, kentle kalktım. Emeğimizin ve hizmetlerimizin değerini, alnından ter akıtarak çalışan, namusuyla ve şerefiyle kazanan insanlar daha iyi bilir" dedi.



CHP Belediye Başkan adayı Serdar Aksoy ve CHP Menemen İlçe Başkanı Serdar Değirmenci ile çıktığı Menemen turunda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kocaoğlu, her ziyaretinde büyük ilgi gördü. Başkan Kocaoğlu, hem ilçe başkanının hem de belediye başkan adayının arasında otururken, "İki Serdar arasında, belediye başkanlığını kazanmamız için dilek tuttum" ifadelerini kullandı.



"Belediye başkanı külhanbeyliği yapmaz"



Bir belediye başkanının en büyük amacının, vatandaşın lokmasını büyütmek olması gerektiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, şöyle konuştu:



"Belediye başkanı zaman zaman serttir ama ona buna külhanbeyliği yapmaz. O sertliği de vatandaşını korumak içindir. Belediye başkanı, halkın derdini dert edinmelidir. Belediye başkanının işi bitmez; gün 48 saat olsa yine yetmez. Belediye başkanı bütçesi belli, parası belli, yapacağı iş belli gerisi ekibiyle beraber başkanının gayretine kalır."



"Seçimde öyle bir uyarı yapın ki"



17 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi politikalarını eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir de memleketi karpuz gibi ikiye, üçe, dörde bölmeye çalışıyorlar. Bu seçimde öyle bir uyarı yapın ki, Cumhur İttifakı da 'bak arkadaş, benim altımdan iktidar kayıyor' desin. 'Ben nerede hata yaptım?' diye kendini sorgulasın. Gittiğim her yerde vatandaşlarıma bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben aday değilim ama 6 aydır İzmir çukurunda benim kadar koşturan adam yok. Köy köy, ilçe ilçe geziyor, adam adama çalışıyorum. Niye? Çünkü benim İzmir'e, İzmirlilere, partime borcum var. Bu benim görevim, ödevim. Hem vatandaşlık ve parti görevi hem de en uzun dönem belediye başkanlığı yapmış olduğum için, 31 Mart akşamı millet gülsün diye koşturuyorum, çırpınıyorum."



"İzmir Aziz'dir"



Başkan Aziz Kocaoğlu'na büyük bir minnet borcu duyduklarını söyleyen CHP Menemen Belediye Başbakan adayı Serdar Aksoy, "Birçok kişinin önünde belediye başkanı unvanı var ama en çok hak eden Aziz Kocaoğlu'dur. Koca Başkan unvanı bizzat İzmirliler tarafından verildi. Böyle bir unvan kolay verilmez. Sen bizim her zaman ağabeyimizsin. Tarafsız bir başkansın. İzmir'in her köşesinde emeğin var. Aziz Başkan bize tertemiz bir miras bıraktı, Biz de aldığımız bayrağı leke sürmeden, daha ileriye götüreceğiz. İzmir her zaman Aziz'dir, Aziz kalmaya devam edecektir. İzmir deyince akla Aziz Kocaoğlu gelir. Biz de kendisine akıl danışmaya devam edeceğiz. 15 yıllık bir tecrübe söz konusu. Bu tecrübe parayla pulla satın alınamaz. Bizim arkamızda dağ gibi Aziz Kocaoğlu oldukça, biz bu seçimi farkla kazanırız" diye konuştu.



CHP Menemen İlçe Başkanı Serdar Değirmenci ise "Kocaoğlu birçok hoş seda bıraktı. 6 ay önce aday olmama kararı almasına rağmen köyleri, ilçeleri dolaşıyor CHP'nin gösterdiği adaylara sahip çıkarak örgüte sahip çıkıyor. Bu tavrı herkese örnek olmalı. Kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi. - İZMİR

