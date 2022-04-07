Başkanı Koloğlu talimat verdi zabıta denetledi - Son Dakika
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Başkanı Koloğlu talimat verdi zabıta denetledi

07.04.2022 10:47
Başkanı Koloğlu talimat verdi zabıta denetledi

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdalara ulaşması için denetimlerine hız verdi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdalara ulaşması için denetimlerine hız verdi. Bu çerçevede zabıta ekipleri ilçe genelindeki fırınları denetledi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu talimatıyla başlatılan denetimlerde vatandaşların Ramazan ayında daha sağlıklı, hijyenik gıdalar tüketilmesinin sağlanması amacıyla zabıta ekipleri, ilçe genelindeki ekmek ve pide fırınlarını denetledi. Denetimlerde fırınların hijyen durumlarının yanı sıra mutfaklar, kullanılan malzemeler, ürünlerin son kullanma tarihleri, işyeri çalışanlarının kıyafet ve kişisel temizliklerine kadar tek tek bakıldı.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Başkan Koloğlu; "Ramazan ayının başlaması ile birlikte ilçemizde faaliyet gösteren fırınlarımızda yaptığımız denetimler tamamen vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak içindir. Ramazan ayının fırsat bilinerek sağlıksız ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemeye yöneliktir. Bu noktada ekiplerimize denetimler sırasında yardımcı olan bütün esnaflarımıza teşekkür ederim. Başta vatandaşlarımız olmak üzere bütün İslam alemine hayırlı Ramazanlar dilerim" dedi.

Yapılan denetimlerin ilçe genelinde sık sık yapıldığı ve Ramazan ayı boyunca da devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Başkanı Koloğlu talimat verdi zabıta denetledi
Başkanı Koloğlu talimat verdi zabıta denetledi

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Körfez'de fırınlara gramaj denetimi Körfez'de fırınlara gramaj denetimi Hakkari zabıtasından denetim Hakkari zabıtasından denetim

Cumayeri, Ramazan, Zabıta, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkanı Koloğlu talimat verdi zabıta denetledi - Son Dakika


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