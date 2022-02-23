Başkanı Mehmet Tutal'a ziyaretler - Son Dakika

Yazar İlknur Topaloğlu Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

Yazar İlknur Topaloğlu kendisinin Bursa, Hatay, Konya, Ankara, Manisa, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Almanya'da ikamet eden şairlerden derlediği "Kanatlanan Kalemler" isimli şiir kitabını Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a hediye etti.

Konuğuna yazmak emek fedakarlık, gayret ister diyen Belediye Başkanı Tutal, "Ülkemizin dört bir köşesinden bir araya gelip birliktelik örneği göstererek şiirlerini Kanatlanan Kalemler isimli eserde birleştiren yazarlarımız, bu anlamda çok güzel bir birlikteliğe imza atmış. Her bir yazarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum, birlikte veya bireysel olarak kaleme aldıkları eserlerinin okuyucularının çok olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Yazar Topaloğlu da ziyarette Başkan Tutal'a gösterdiği ev sahipliği için teşekkür etti.