Son Dakika Haberleri: Başkanı Nihat Can İş Yeri Açılışına Katıldı

Başkanı Nihat Can İş Yeri Açılışına Katıldı

4 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, genç girişimci Ece Öztürk'ün diyetisyenlik ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Başkanı Nihat Can İş Yeri Açılışına Katıldı, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, genç girişimci Ece Öztürk'ün diyetisyenlik ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Başkan Adayı Semih Şahin Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde hizmete giren diyetisyenlik ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesimi sonrası katılımcılara teşekkür eden Diyetisyen Ece Öztürk, "Başta Belediye Başkanım Nihat Can ile CHP Belediye Başkan adayımız Semih Şahin olmak üzere, ailem burada bulunan herkese ve burada bulunmak isteyip de burada olamayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Bilecik'in daha sağlıklı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:36 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor Türk Kimyager, Karla Mücadelede Çığır Açacak Formül Geliştirdi

Son Dakika! Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 15:40:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkanı Nihat Can İş Yeri Açılışına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]