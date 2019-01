Başkanı Nihat Can İş Yeri Açılışına Katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Başkan Adayı Semih Şahin Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde hizmete giren diyetisyenlik ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesimi sonrası katılımcılara teşekkür eden Diyetisyen Ece Öztürk, "Başta Belediye Başkanım Nihat Can ile CHP Belediye Başkan adayımız Semih Şahin olmak üzere, ailem burada bulunan herkese ve burada bulunmak isteyip de burada olamayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Bilecik'in daha sağlıklı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

