Başkanı Öz'den, Srebrenitsa mesajı - Son Dakika

Başkanı Öz'den, Srebrenitsa mesajı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Srebrenitsa katliamının 25. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Srebrenitsa katliamının 25. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Öz mesajında;"25. yıl dönümünde, hazin, vahşet, unutulmaz bir insanlık dramı olan Srebrenitsa Katliamı'nı unutmadık. 8 bini masum ve savunmasız Müslüman, dünyanın orta yerinde büyük bir katliamdan geçirilmesini, kendisinden haber alınmayanları, yurtları ve yuvaları dağılanları ve seyirci kalınan bir acıyı unutmadık. Bugüne kadar bölgede 300'den fazla toplu mezar bulunan Srebrenitsa'da bütün insanlık, vicdanı, hak, hukuk ve adalet öldürüldü. Srebrenitsa katliamı başta olmak üzere, bütün katliamları, soykırımları, haksızlıkları kınıyoruz. İnsanlık utancı olan bu tür hadiselerin artık son bulmasını diliyoruz. Hüznü anarken Bilge Lider İzzetbegoviç'in dediği gibi, "Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözünden hareketle katliamı tekrar hatırlıyor, şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Srebrenitsa, Bülent Öz, Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkanı Öz'den, Srebrenitsa mesajı - Son Dakika
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