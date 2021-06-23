Üye Girişi
Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere 2021 YKS Bilgilendirme Kitapçığı dağıttı - Son Dakika

Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere 2021 YKS Bilgilendirme Kitapçığı dağıttı

23.06.2021 13:45
Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere 2021 YKS Bilgilendirme Kitapçığı dağıttı, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençleri, sınav öncesi moral etkinliğinde Gençlik Kampı'nda misafir etti.

Gençlerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere 2021 YKS Bilgilendirme Kitapçığı armağan etti.

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'nda düzenlenen programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

Sınava girmeye hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan 2021 YKS ( TYT, AYT, YDT) Bilgilendirme Kitapçığının öğrencilere doğru tercih yapmada büyük katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, lisans ve önlisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları kontenjan ve benzeri pek çok detayın yer aldığı kitapçığı, dijital ortama da taşıdıklarını duyurdu. Başkan Fadıloğlu, www.2021yks.com tercih kılavuzu WEB portalının, öğrencilerin başarılılarını doğru tercihle desteklemesine yardımcı olacağını kaydetti.

KİTAPÇIKLAR, ÖĞRENCİLERİMİZE FAYDA SAĞLAYACAKTIR

Doğru tercihin önemine işaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Allah, tüm öğrencilerimizin hakkında hayırlısını, gönlündekini versin. Meslek sahibi olma noktasında tüm öğrencilerimizin idealleri var. Öğrencilerimizin önünde Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı var. Sonuç ne olursa olsun, hayatın sonu olmayacak. Sonuçla yetinmeyi bilmeliyiz. İnsanın hayatında iki önemli dönüm noktası var. Birisi mesleğini belirlemesi, ikincisi de evleneceği kişiyi belirlemesidir. İyi bir meslek seçimi ve olumlu bir evlilik yapmak, insanın hayatını değiştiriyor. Tabi bugüne kadar öğrencilerimiz, ellerinden gelen gayreti gösterdiler. İnşallah sınavla birlikte de bir sonuç elde edecekler. İyi insan olmadığımız takdirde, en iyi mesleği yapıyor olmanız bir şey ifade etmez. Bugün öğrencilerimize dağıtacağımız kitapçığı, dijital ortama da taşıdık. Bu kitapçık dağıtma işini de geleneksel hale getirdik. İnşallah dağıttığımız kitapçıklar, öğrencilerimize fayda sağlayacaktır. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bugün öğrencilerimizin stresini ortadan kaldırmak adına bu programı düzenledik. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

HER ZAMAN, HER KONUDA YANIMIZDA OLDU

Programda konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, "Şehitkamil Belediyemizin geleneksel hale getirdiği, öğrencilerimize katkı amaçlı hazırlanan kitapçığı dağıtmak için bu programa katıldık. Belediye Başkanımız, göreve geldiği günden beri, inanın her zaman, her konuda yanımızda oldu. Öğrencilerimizin akademik başarıları, sosyal ve kültürel faaliyetleri, sportif faaliyetler gibi konularda birlikte çalıştık. Bizlerin ortak bir gayesi var. Bu gayemiz de geleceğimizin teminatı olan gençlerin, ilerlemesine yardımcı olmaktır" ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Programda konuşan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, "Yakın zaman içerisinde hayatınızın en önemli sınavlarından birine gireceksiniz. Aslında hayatımızın her aşaması bir imtihandır. Hayatta ne olursanız olun, ilk önce insan olun, iyi bir insan olun. Hayatta her şey geçicidir, insanlık baki kalır. Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, göreve başladığı günden bu yana yaptığı işler ve hizmetlerle gerçekten insanın hayatına dokunan, insanı yaşat ki devlet yaşasın mantalitesini ortaya koyan bir hizmet anlayışı sergiliyor. Bundan dolayı kıymetli Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim, yolunuzu açık etsin" açıklamasında bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, milli eğitim bakanlığı, Şehitkamil, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere 2021 YKS Bilgilendirme Kitapçığı dağıttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alman takımında bir Türk! CS:GO arenasında eski takım arkadaşları karşı karşıya 14:16 Alman takımında bir Türk! CS:GO arenasında eski takım arkadaşları karşı karşıya Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı 14:10 Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı Duygu Delen davasında yeni tutuklama! Tepki çeken tahliye kararı sonrasında sevgilisi tekrar tutuklandı 14:04 Duygu Delen davasında yeni tutuklama! Tepki çeken tahliye kararı sonrasında sevgilisi tekrar tutuklandı
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı 13:55 Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış 13:48 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı 13:19 Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı
Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi 12:54 Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar 12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar

Son Dakika Haberleri
14:14 Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi
14:09 Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı
14:06 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı
13:54 Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı
13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu
13:35 Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı
13:19 Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı
13:15 EURO 2020'ye tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar damga vurdu
12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
12:54 Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi
İlçe belediyesi ve İBB, Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazar yüzünden karşı karşıya geldi İlçe belediyesi ve İBB, Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazar yüzünden karşı karşıya geldi         
14:16
Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi         
14:14
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler         
13:59
Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu         
13:52
Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı         
13:36
Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak         
12:58
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi         
12:03
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 14:21:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere 2021 YKS Bilgilendirme Kitapçığı dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement