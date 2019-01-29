Son Dakika Haberleri: Başkanı Sarıkurt: "Çorlu'da Kadın Olmak Ayrıcalık Olacak"

Başkanı Sarıkurt: "Çorlu'da Kadın Olmak Ayrıcalık Olacak"

1 saat önce

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yeni dönemde hayata geçirilecek projelerle Çorlulu kadınların kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissedeceklerini ifade etti.

Başkanı Sarıkurt:
Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yeni dönemde hayata geçirilecek projelerle Çorlulu kadınların kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissedeceklerini ifade etti.

Güçlü kadınların, güçlü toplumlar demek olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Sarıkurt, kadınların kişisel becerilerini girişimcilikle buluşturarak toplumsal ve ekonomik yaşama katılmalarına katkıda bulunmalarını sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

"Çorlu üreten, özgüveni yüksek kadınların kenti olacak" diyen Başkan Sarıkurt, "Evde çocukları ve yuvasıyla ilgilenen, bütçelerinden küçük tasarruflar yaparak geleceğine yatırım yapan ev hanımlarımızın statüsünü güçlendirecek, sosyal yaşamlarında kendilerini daha mutlu hissedebileceği bir belediyecilik hedefliyoruz. Kadınlarımız mesleki eğitim kursları ile el becerilerini mesleğe dönüştürme şansına sahip olacaklar. Ayrıca evinde çalışan, üreten kadınlarımız ürettiklerini kuracağımız el işçiliği pazarlarında kazanca dönüştürerek ev ekonomilerine katkıda bulunabilecekler. Kadınlarımızın kişisel becerilerini girişimcilikle buluşturacak, toplumsal ve ekonomik yaşama katılmalarına destek olacağız" dedi.

Öznesi kadın olan projelerle kadınların kendilerini daha ayrıcalıklı hissedeceklerine inandığını belirten Başkan Sarıkurt, kadınlara özel spor salonlarıyla kadınları spora ve sağlıklı yaşama yöneltmek istediklerini ifade etti. Ayrıca çalışmak isteyen ve çocuklarına bakmak zorunda olduğu için iş yaşamına katılamayan kadınları da düşündüklerini ifade eden Başkan Sarıkurt, Gündüz Bakımevi ve Kreş projesi ile kadın istihdamına olumlu yönde katkı sağlayacaklarının altını çizdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel
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