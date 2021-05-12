Başkanı Saygılı, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Başkanı Saygılı, Ramazan Bayramı'nı kutladı

12.05.2021 09:25
Başkanı Saygılı, Ramazan Bayramı'nı kutladı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti ve Kudüs'ün kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti ve Kudüs'ün kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Saygılı, mesajında şunları ifade etti: "Ramazan-ı Şerifin rahmet, mağfiret ve bereket iklimini bir kez daha yaşadığımız yeni bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu bayramın ülkemize, milletimize, tüm İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, adalet ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, Kudüs'ün kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.

"Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız"

"Mübarek Ramazan Ayında kutsalımız ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimize yönelik alçakça saldırarak zulmüne ara vermeyen işgalci İsrail'i bir kez daha lanetliyorum" diyen Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız. Dünyanın tüm mazlumlarının yanında, tüm zalimlerinin karşısında olduğumuzu tekrar hatırlatmak isteriz. Bayramımızın Kudüs'ün kurtuluşuna vesile olmasını dileriz. Rabbimizden duamız Miraç'ına şahitlik ettirdiği Kudüs'ün, özgürlüğüne de bizleri şahit kılmasıdır. Ramazan Bayramını yaşadığımız bu günde uygulanan bu kasıtlı kışkırtma ve şiddetin seyircisi olmak, her Müslümanı ve insanı bu zulmün bir parçası da yapar. Müslümana bu aşamada düşen görev, Kur'an-ı Kerim'in emri üzerine; bu zulme karşı koymak ve bununla mücadele etmektir. Bizler iş dünyası olarak bu durum karşısında haklı tepkimizi, yine bize yakışır şekilde iktisadi olarak elbette göstermeliyiz. Başta tüm İslam dünyasını, insanı önceleyen dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırılara sessiz kalmayıp gereken tüm adımları atmaya davet ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'mızın tüm insanlığa sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesini, sevincimizin tohum olup toprağa düştüğünde yeni sevinçler yeşertmesini diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, bizlerle olsun. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun." - İZMİR

Başkanı Saygılı, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Ramazan Bayramı, İslam, İzmir, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkanı Saygılı, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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