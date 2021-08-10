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Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi - Son Dakika

Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi

10.08.2021 13:37

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine yönelik ağır hakaretlerde bulunan ancak gelen tepkiler sonrası özür dileyen Afgan göçmen Sunatullah Saadat ile ilgili sessizliğini bozdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Saadat'ın gazeteci maskesi takan basit bir ABD ajanı olduğunu ifade eden Özcan, "Bu köpek; Türk kadınına, milli iradeyle seçilmiş devlet yöneticisine salyalarını akıtarak kin kusarken; iktidarıyla muhalefetiyle bizimkilerden ses yok" dedi.

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda Türk kadınlarına ve son dönemde mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik hakaretlerde bulunan Afgan göçmen Sunatullah Saadat gelen tepkiler üzerine yeni video yayınlamış ve Türk halkında özür dilemişti. Saadat'ın özür dilemesi ise tepkileri yumuşatmamış çığ gibi büyüyen eleştirilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 ay önce Türkiye'den ayrılarak Özbekistan'a giden Afgan göçmen hakkında soruşturma başlatmıştı.

"ÜLKEMİZDE CİRİT ATAN CIA AJANLARINDAN SADECE BİRİ"

Yaşanan bu gelişmeler sırasında Saadat'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt vermeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu. Twitter hesabı üzerinden Afgan göçmen Saadat'ı hedef alan Özcan, "Gazeteci maskesi takmış, basit bir ABD ajanı. Ülkemizde cirit atan CIA ajanlarından sadece biri" ifadelerini kullandı.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı;

"Bakın arkadaşa; öyle mazlum, öyle mağdur, öyle mahzun ki, memleketimi 'Hizaya getirilmesi gereken kâfir' bir ülke olarak işaret ediyor ve kendileri gibi ahlak ve ilim sahibi olmamızı öneriyor. Vah benim güzel ülkem. Ne hale getirdiler. Bu zavallı ajanın bana ve milletime söylediği sözleri, ipini elinde tutan emperyalist ABD yönetimine iade ediyorum. Aynı zamanda o sözlerin muhatabı daha çok; beni ırkçı, bunları Türk vatandaşı yapmaya çalışanlardır.

"ABD EMPERYALİZMİNİN HAİN PLANINI DEŞİFRE ETTİĞİM İÇİN BU KADAR HAKARET İŞİTTİM"

Kim bunlar; siz onları çok iyi biliyorsunuz. Arap sevicilerden, Fetöcü'lere, PKK'lılardan abdestli kapitalistlere; tatlı su solcularından, akvaryum milliyetçilerine. Beni kınamak için yarışa yarışa sıraya geçenler. Yani ABD emperyalizmin son uşakları. ABD emperyalizminin ülkemdeki yeni hain planını deşifre ettiğim için bu kadar hakaret işittim.

"HANİ BİZ ATATÜRKÇÜYDÜK, ANTİEMPERYALİSTTİK?"

Milletin sözcülüğünü yaptığım için, 2 saatte bana soruşturma açıldı. Beni kınamak için koca koca siyasiler, yarışa yarışa sıraya girdi. Bu köpek; Türk kadınına, milli iradeyle seçilmiş devlet yöneticisine salyalarını akıtarak kin kusarken; iktidarıyla muhalefetiyle bizimkilerden ses yok. Hani biz Atatürkçüydük, antiemperyalisttik. Hadi iktidar, ABD'nin emperyalist planına sessiz kalıyor. Peki muhalefet bu plana niye sessiz kalıyor? Görmedikleri için mi? ABD'den medet umduklarından mı?

"AVRUPA SINIRLARIMIZI 3-5 GÜNLÜĞÜNE DEĞİL SÜRESİZ OLARAK AÇIN"

Sn Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum. Madem doğudaki sınırlarımızı koruyamıyoruz, Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın. Bunu yaparsanız ABD'nin bu hain planına ağır bir darbe vurmuş olursunuz. Ben de size amasız fakatsız Milleti önünde teşekkürlerimi sunarım."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için 'köpek' ifadesini kullandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için 'köpek' ifadesini kullandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için 'köpek' ifadesini kullandı
Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için köpek dedi

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Son Dakika Güncel Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için 'köpek' dedi - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Ahmet Kayhan: Anadolunun göbeğinde bolu da chp nin ne işi var.gömlek düğmesi zaten yanlış iliklenmiş.bolu 100 sene önce isyan etmiş ayaklanmış ama 2021 de chp belediyesi var.bu işte bir terslik var. Cevap Yaz 4 32 Yayından Kaldır
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