Son Dakika Haberleri: Başkanı Taş'tan Konya Valisi Toprak'a ziyaret
Son Dakika Güncel Başkanı Taş'tan Konya Valisi Toprak'a ziyaret

Başkanı Taş'tan Konya Valisi Toprak'a ziyaret

2 saat önce

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Başkanı Taş'tan Konya Valisi Toprak'a ziyaret, System.String[]

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.


Başkan Taş, Hakkari Valisi olarak 2,5 yıllık görev süresi boyunca halkın gönlünde taht kuran, değerli hizmetler yapan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti. Başkan Taş, "Eski Valimizin Hakkari'ye geçmişte yaptıkları değerli hizmetlerini hep andık, Hakkari'nin fahri hemşehrisi olarak gerek ilimizdeki görev süresince gerekse Konya'da herkese kapısının açık bulunması konusunda memnuniyet duyduk" dedi.


Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, Başkan Taş'ın ziyaretinden çok memnun olduğunu belirterek, Konya'dan Hakkari'ye selamlar gönderdi.


Konya'da çeşitli temaslarda bulunan HATSO Başkanı Servet Taş, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk'ü de makamında ziyaret etti. Odalar arasında işbirliğinin artarak devam etmesi ve Konyalı iş adamlarının Hakkari'de yatırım yapmaları temennisinde bulunan Başkan Taş, bölgede ticaret ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için Konya iş dünyasının yönünü Hakkari'ye çevirmeleri hususunda Konya Ticaret Odasından beklentilerinin olduğunu belirtti.


Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de, Başkan Taş'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Konya'dan Hakkari iş dünyasına selamlarını gönderdi. Öztürk, Hakkari'yi gelip görmek, Konya Ticaret Odası üyelerinin yatırım boyutuyla bölgeyi ele almaları noktasında hareket edeceklerini vurguladı. - HAKKARİ

Orhan Toprak, Hakkari, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:01 Kaynak: İHA
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