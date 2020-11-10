Başkanı Taşdelen: "Bir gün değil, her gün, bir dakika değil, her an seninleyiz" - Son Dakika

Başkanı Taşdelen: "Bir gün değil, her gün, bir dakika değil, her an seninleyiz"

10.11.2020 11:31
Başkanı Taşdelen:

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bir gün değil, her gün, bir dakika değil, her an seninleyiz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bir gün değil, her gün, bir dakika değil, her an seninleyiz" dedi.

Çankaya Belediyesi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Törende, belediye binası önüne yerleştirilen Atatürk anıtının da açılışı yapıldı. Taşdelen, açılışta yaptığı konuşmada, "Biz Mustafa Kemal Atatürk'e kara sevdalıyız. Hiçbir güç bizi onun yolundan geri çeviremez. Biz her zaman güçlü nehirler misali kalbimizin en derinliklerinde O'nu yaşatacağız" dedi.

Anma töreninde, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunan ve ardından İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuyan Çankayalılar, Atasına saygısını ve minnetini bir kez daha gösterdi.

"Yolumuz Atatürk'ün yoludur, yolumuz cumhuriyetin yoludur"

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi Çankaya'da ona layık olmaya çabaladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şöyle konuştu:

"Emperyalizme karşı mücadele edip geldikleri gibi giderler diyerek bağımsızlık benim karakterimdir diyen yiğit bir önderi bugün ölüm yıldönümünde bir kez daha andık. Biz şunu biliyoruz ki biz bir gün değil her gün bir dakika değil her an Mustafa Kemal Atatürk'le birlikteyiz. Kalbimiz O'nunla atıyor, O'nun için atıyor. O'nun adını silmeye çalışsalar da bu çabalarının ne kadar nafile bir çaba olduğunu bugün bir kez daha gördüler. Bugün saat 9'u 5 geçe Türkiye'de yine zaman durdu, an durdu. Mustafa Kemal Atatürk için yürekler attı. Biz Mustafa Kemal Atatürk'e kara sevdalıyız. Hiçbir güç bizi onun yolundan geri çeviremez. Biz her zaman güçlü nehirler misali kalbimizin en derinliklerinde onu yaşatacağız. Ne mutlu bize ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz var. Yolumuz Atatürk'ün yoludur, yolumuz Cumhuriyet'in yoludur, yolumuz tam bağımsız Türkiye'nin yoludur. Biz Çankaya olarak bu yolda yürümeye sonuna kadar devam edeceğiz. ve bu görkemli anıtı burada açarak Çankaya Belediyesi olarak yüreğimizdeki sevgiyi buraya işledik. Aramızdan ayrılışının yıldönümünde ulu önderi bir kez daha saygıyla, rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı, yaşasın tam bağımsız Türkiye."

Çankaya Belediyesi önündeki törende Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka ile Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da hazır bulundu. - ANKARA

Başkanı Taşdelen: Bir gün değil, her gün, bir dakika değil, her an seninleyiz
Başkanı Taşdelen: Bir gün değil, her gün, bir dakika değil, her an seninleyiz
Başkanı Taşdelen: Bir gün değil, her gün, bir dakika değil, her an seninleyiz
Başkanı Taşdelen: Bir gün değil, her gün, bir dakika değil, her an seninleyiz
Başkanı Taşdelen: Bir gün değil, her gün, bir dakika değil, her an seninleyiz
Başkanı Taşdelen: Bir gün değil, her gün, bir dakika değil, her an seninleyiz

Mustafa Kemal Atatürk, Alper Taşdelen, Taşdelen, Çankaya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkanı Taşdelen: 'Bir gün değil, her gün, bir dakika değil, her an seninleyiz' - Son Dakika


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