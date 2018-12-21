Son Dakika Haberleri: Başkanı Tuna, Veysel Tiryaki'ye Seçim Sürecinde Başarılar Diledi

Başkanı Tuna, Veysel Tiryaki'ye Seçim Sürecinde Başarılar Diledi

1 saat önce

Başkanı Tuna, Veysel Tiryaki'ye seçim sürecinde başarılar dilediANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye yerel seçim sürecinde başarılar diledi.

Başkanı Tuna, Veysel Tiryaki'ye seçim sürecinde başarılar diledi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye yerel seçim sürecinde başarılar diledi.
Altındağ Belediyesi projelerine bir yenisini daha ekledi. Ali Ersoy Mahallesi'ne buz pisti açıldı. Altındağlılar en büyük arzusu buz pistine kavuştu. Pistin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş ve davetli katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediyesi'nin çeşitli çalışmalarını takdir ettiğini ifade ederek, buz pistinin hayırlı olmasını temenni etti. Tuna, Başkan Tiryaki tebrik ederek, "Altındağ Belediye Başkanın bir Yenimahalle mevzusu var, bu süreçte de kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
"Belediyenin hiçbir yere borcu yok"
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise, "Bizler sizin paranızı çarçur etmiyoruz. Allah o yüzden bereketini veriyor. Bugün burada açılışını yaptığımız buz pistinin yanı sıra bir Sağlık Merkezi, bir Gençlik Merkezi, bir kreş açılışı yaptık. Şimdi bir kütüphane projesini tamamlıyoruz, çocuklarımız gecenin geç saatlerine kadar kitap okuyacaklar. Halkın neye ihtiyacı varsa Altındağ Belediyesi onu yapıyor. Altındağ'da sınıflar 15 kişiye inene kadar biz okul yapacağız. Bugün Altındağ Belediyesi'nin hiçbir yere borcu yok, bundan 15 yıl öncesine unutmayalım" diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, buz pisti ziyaret edildi. Genç yaşlı ve çocuk herkes piste akın etti. Öğrencilerin kayak gösterisi ise çok beğeniyi topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:10 Kaynak: İHA

Mustafa Tuna, Ankara, Altındağ, Veysel Tiryaki, Politika
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