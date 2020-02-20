Başkanı Usta, milli karatecileri makamında ağırladı - Son Dakika

Avrupa ve dünya çapında elde ettikleri başarılarla ülkemizi gururlandıran Gaziosmanpaşalı milli karatecileri makamında ağırlayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gençlere her alanda destek vermeye devam edeceklerini söyledi.



Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü'nün şampiyon sporcuları Zehra Kaya, Şule Azra Akbulut ve Gözde Daniş'i makamında ağırladı. Ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı elde eden sporcular, Dünya Karate Şampiyonası'nda kazandıkları kupayı Başkan Usta'ya takdim etti. Başkan Usta, genç sporcuların sadece Gaziosmanpaşa'nın değil tüm ülkenin gururu olduklarını söyleyerek sporcuları tebrik etti. Milli karatecilerin başarılarının devamını temenni ettiğini ifade eden Usta, spora her alanda destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.



Ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdılar



Ekim 2019'dan bu yana yurt içi ve yurt dışında düzenlenen yedi büyük organizasyonda derece elde eden Gaziosmanpaşalı sporcular, son olarak Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartmıştı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Milli Takımın damga vurduğu şampiyonada, Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcuları Zehra Kaya, Şule Azra Akbulut ve Damla Su Türemen'den oluşan Genç Bayan Kata Milli Takımı Avrupa üçüncüsü olmayı başarmıştı. Kürsüde ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran milli sporcular ülkemize büyük sevinç yaşatmıştı. - İSTANBUL