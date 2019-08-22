Son Dakika Haberleri: Başkanı ziyaret ettiler, etkinlik düzenlediler
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Başkanı ziyaret ettiler, etkinlik düzenlediler

55 dakika önce

Tuzla Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Nursen Temizel ve Dernek üyeleri, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i makamında ziyaret ettiler.

Başkanı ziyaret ettiler, etkinlik düzenlediler, System.String[]

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından, Başkan Günenç'e hayırlı olsun dileklerinde bulunmak için ziyaret eden Başkan Temizel, Derneğin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi ve çalışmalar kapsamında Enez İlçesinin Tuzla ve civarında tanınan ve sevilen bir ilçe haline geldiğini dile getirdi. Temizel, Başkan Günenç'e Dernek tarafından basılan, Derneğin çalışmaları ile ilgili ve Mübadelede Tuzla'ya yerleşen Türkler hakkında kitap hediye etti. Başkan Günenç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dernek Başkanı Temizel ve Dernek üyelerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Temizel ve Dernek üyeleri, ziyaretin ardından Enez Altınkum Sahilinde, çevre temizliği etkinliği yaptılar. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında benzer etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Başkan Temizel," Dernek olarak, Enez'i, Enez'in doğasını, tarihini ve insanlarını çok seviyoruz. Her yıl mümkün oldukça ziyaret ediyoruz. Bu yılki ziyaretimizde, çevre temizlik etkinliği düzenleyerek, çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak istedik."dedi. Etkinlik, sahil sakinleri tarafından da takdir aldı.

Tuzla, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:45 Kaynak: Bültenler
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