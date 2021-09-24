BAŞKANIMIZ, AĞAÇ İŞLERİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

Her fırsatta Adıyaman esnafının yanında olan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, ağaç işleri esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Adıyaman esnafının sorunlarıyla yakından ilgilenen ve her fırsatta yanlarında olan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanı Zeynal Asnuk ile odun, kömür ve ardiye esnafını ziyaret etti.

Ziyarette esnafla sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkanımız, Adıyaman Belediyesi olarak her meslek grubunun ve esnafın yanında olduklarını dile getirdi. Başkanımız ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ağaç İşleri Esnaf Odasına kayıtlı esnafımızı ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar dileyip, sorun ve taleplerini dinledik. İmkanlarımız ölçüsünde bahse konu olan sorunları çözüp, talepleri yerine getirmek için çalışacağız. "

Adıyaman Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanı Zeynal Asnuk ise yaptığı açıklamada, her zaman desteklerini yanlarında gördüklerini söylediği Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.