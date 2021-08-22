BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU AŞURE ETKİNLİĞİNE KATILDI 22 2021, 19: 59

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Muharrem Ayı nedeni ile Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure ikramına katıldı. Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu Dernek lokalinin önünde karşılayan Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan, Başkanımıza değerli katılımı nedeni ile teşekkür ederek 'hoşgeldiniz' dedi. Burada Dernek Başkanı Ali Merdan Erdoğan ve Dernek Üyeleri ile görüşen Başkanımız Bakkalcıoğlu'na Başkan Yardımcılarımız Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu, Bozüyük CHP İlçe Başkanı İhsan Esel, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas ve partililer eşlik etti. Dernek Başkanı Erdoğan, Başkanımız Bakkalcıoğlu'na dernek faaliyetleri ve yapmak istedikleri projeler hakkında bilgi verdi. Sıcak ve samimim bir ortgamda gerçekleştirilen etkinlikte karşılıklı olarak fikir alışverişinde de bulunuldu. Yapılan aşure ikramının ardından Başkanımız Bakkalcıoğlu, yapılan ikramların kabul olmasını dileyerek "Muhabbetimizin birleştiği, sevgimizin güçlendiği bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Muharrem Ayı nedeni ile Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure ikramına katıldı. Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu Dernek lokalinin önünde karşılayan Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan, Başkanımıza değerli katılımı nedeni ile teşekkür ederek 'hoşgeldiniz' dedi. Burada Dernek Başkanı Ali Merdan Erdoğan ve Dernek Üyeleri ile görüşen Başkanımız Bakkalcıoğlu'na Başkan Yardımcılarımız Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu, Bozüyük CHP İlçe Başkanı İhsan Esel, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas ve partililer eşlik etti. Dernek Başkanı Erdoğan, Başkanımız Bakkalcıoğlu'na dernek faaliyetleri ve yapmak istedikleri projeler hakkında bilgi verdi. Sıcak ve samimim bir ortgamda gerçekleştirilen etkinlikte karşılıklı olarak fikir alışverişinde de bulunuldu. Yapılan aşure ikramının ardından Başkanımız Bakkalcıoğlu, yapılan ikramların kabul olmasını dileyerek "Muhabbetimizin birleştiği, sevgimizin güçlendiği bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.