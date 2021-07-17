BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU BELEDİYE PERSONELİNİN KURBAN BAYRAMINI KUTLADI 16 Temmuz 2021, 23: 10 - Son Dakika
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BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU BELEDİYE PERSONELİNİN KURBAN BAYRAMINI KUTLADI 16 Temmuz 2021, 23: 10

17.07.2021 00:11
BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU BELEDİYE PERSONELİNİN KURBAN BAYRAMINI KUTLADI 16 Temmuz 2021, 23: 10

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya gelerek personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya gelerek personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Garajı bahçesinde yapılan bayramlaşma törenine, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, tüm personelin bayramını kutlayarak "Ben belediye başkanı olarak meclis üyelerimizle birlikte seçildikten sonra 6. dini bayramımızı kutluyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu bayramları daha iyi, daha güzel günlerde kutlamayı diliyorum. Hepinizin ailelerinizle birlikte daha çok vakit geçirebilin diye bugün bayramlaşmayı yapalım istedik. Benim nasıl bir idareci olduğumu bu süreç içerisinde tanımışsınızdır. Genel anlamda ben sizlerden çok memnunum. Sizlerden dileğim görevinizi güzel bir şekilde yapmanız. Bu Kurban bayramının size ve ailenize güzellikler getirmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için bizim yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum. Hepinize iyi bayramlar ve mutluluklar diliyorum" dedi.

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Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya gelerek personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Garajı bahçesinde yapılan bayramlaşma törenine, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, tüm personelin bayramını kutlayarak "Ben belediye başkanı olarak meclis üyelerimizle birlikte seçildikten sonra 6. dini bayramımızı kutluyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu bayramları daha iyi, daha güzel günlerde kutlamayı diliyorum. Hepinizin ailelerinizle birlikte daha çok vakit geçirebilin diye bugün bayramlaşmayı yapalım istedik. Benim nasıl bir idareci olduğumu bu süreç içerisinde tanımışsınızdır. Genel anlamda ben sizlerden çok memnunum. Sizlerden dileğim görevinizi güzel bir şekilde yapmanız. Bu Kurban bayramının size ve ailenize güzellikler getirmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için bizim yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum. Hepinize iyi bayramlar ve mutluluklar diliyorum" dedi.

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Kaynak: Habermetre

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı, 15 Temmuz, Kurban, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU BELEDİYE PERSONELİNİN KURBAN BAYRAMINI KUTLADI 16 Temmuz 2021, 23: 10 - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU BELEDİYE PERSONELİNİN KURBAN BAYRAMINI KUTLADI 16 Temmuz 2021, 23: 10 - Son Dakika
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