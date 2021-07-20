BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NUN KURBAN BAYRAMI MESAJI 20 Temmuz 2021, 15: 49 - Son Dakika
Üye Girişi

BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NUN KURBAN BAYRAMI MESAJI 20 Temmuz 2021, 15: 49

20.07.2021 19:20
BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NUN KURBAN BAYRAMI MESAJI 20 Temmuz 2021, 15: 49

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Sizlerin çok kıymetli oylarıyla seçildiğimiz belediye görevimizi 2, 5 yıla yaklaşık bir süredir sürdürmekteyiz.

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Sizlerin çok kıymetli oylarıyla seçildiğimiz belediye görevimizi 2, 5 yıla yaklaşık bir süredir sürdürmekteyiz. Bu sürenin 1, 5 yıla yakın bir kısmı ise çok ağır bir salgının koşulları altında geçti. Bu süre içerisinde sizlerle olan temasımız, buluşmalarımız büyük aksamalar geçirdi. Ama artık salgının sonunun geldiği, yetkililerce kısıtlamaların kaldırldığı günleri yaşamaktayız. İşte bu süre içerisinde bizde belediye olarak kentin içindeki her hizmet noktamızı siz sevgili hemşehrilerimize açtık. Başkanlık binasında da sizle her aşamada yüz yüze görüşmeye hazır hale geldik. Sizlerle buluşmayı hasretle bizde beklemiş olduk. Salgının etkileriyle size verdiğimiz sözler, yapacağımızı söylediğimiz projelerimizi hiç aksatmadan yürütmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde projelerimizde bitenleri, kimisinin de geldiği noktaları tek tek videolarla ve buluşmalarla sizlerle paylaşacağım. Sevgili Hemşehrilerim, yarın Kurban Bayramı. Sizlerin sevdikleriniz, aileleriniz, çevrenizdeki tüm yakınlarınızla beraber Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. "

DİĞER HABERLER BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NUN KURBAN BAYRAMI MESAJI 20 Temmuz 2021, 15: 49 BELEDİYE BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU, MİLLETVEKİLİMİZ TÜZÜN İLE BİRLİKTE MEZARLIK ZİYARETİNDE BULUNDU 19 Temmuz 2021, 19: 26 İLÇE MEZARLIĞINDA AREFE GÜNÜ YOĞUNLUĞU 19 Temmuz 2021, 19: 24 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48 ANA CADDE TAZYİKLİ SUYLA YIKANARAK BAYRAMA HAZIRLANDI 18 Temmuz 2021, 23: 42 KAÇAN KURBANLIK BELEDİYEMİZ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE YAKALANDI 17 Temmuz 2021, 21: 08 -BAŞKAN YARDIMCIMIZ KARASU İŞ YERİ AÇILIŞINA KATILDI 17 Temmuz 2021, 07: 34 AKUT BOZÜYÜK EKİBİ'NDEN ZİYARET 17 Temmuz 2021, 07: 32 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU BELEDİYE PERSONELİNİN KURBAN BAYRAMINI KUTLADI 16 Temmuz 2021, 23: 10 EKMEK FIRINLARI DENETLENDİ 16 Temmuz 2021, 17: 43 Daha Fazla Göster

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Sizlerin çok kıymetli oylarıyla seçildiğimiz belediye görevimizi 2, 5 yıla yaklaşık bir süredir sürdürmekteyiz. Bu sürenin 1, 5 yıla yakın bir kısmı ise çok ağır bir salgının koşulları altında geçti. Bu süre içerisinde sizlerle olan temasımız, buluşmalarımız büyük aksamalar geçirdi. Ama artık salgının sonunun geldiği, yetkililerce kısıtlamaların kaldırldığı günleri yaşamaktayız. İşte bu süre içerisinde bizde belediye olarak kentin içindeki her hizmet noktamızı siz sevgili hemşehrilerimize açtık. Başkanlık binasında da sizle her aşamada yüz yüze görüşmeye hazır hale geldik. Sizlerle buluşmayı hasretle bizde beklemiş olduk. Salgının etkileriyle size verdiğimiz sözler, yapacağımızı söylediğimiz projelerimizi hiç aksatmadan yürütmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde projelerimizde bitenleri, kimisinin de geldiği noktaları tek tek videolarla ve buluşmalarla sizlerle paylaşacağım. Sevgili Hemşehrilerim, yarın Kurban Bayramı. Sizlerin sevdikleriniz, aileleriniz, çevrenizdeki tüm yakınlarınızla beraber Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. "

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NUN KURBAN BAYRAMI MESAJI 20 Temmuz 2021, 15: 49 - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
19:43 Kilis'te Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesen 6 çocuk babası adam, ağlayarak isyan etti: Benim çocuklarım aç, işim yok, iş istiyorum
19:42 "Çaycı Hüseyin" karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman dizisine katıldı
19:42 Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat: Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım, güzel de olur
19:03 Süper Lig'de ligin ilk 14 haftalık bölümünün yayın gelirleri açıklandı! Zirvedeki takım 118 bin lirayı kasasına koydu
18:50 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden caniye 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
18:06 Mesai bitiminde bastıran yağış sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükseldi
18:05 Taksim bombacısının savcılık ifadesi ortaya çıktı: Elimdeki çantada uyuşturucu var sandım, bıraktım
17:23 "Güvende değilim, Türkiye'de kalamam" diyen Josef'ten olay karar! Taraftar sinirden deliye döndü
17:08 CHP'li vekil Kaya'dan öğretmenin çiçeğini almayan Bakan Özer'e sert tepki: Eğer vatandaşın derdi sana ağır geliyorsa o koltukta oturmayacaksın
17:11 ABD Başkanı Joe Biden G20'de kopyayla yakalandı! Ne yapacağı tek tek yazılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2022 20:30:48. #1.11#
SON DAKİKA: BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NUN KURBAN BAYRAMI MESAJI 20 Temmuz 2021, 15: 49 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement