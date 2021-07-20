Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Sizlerin çok kıymetli oylarıyla seçildiğimiz belediye görevimizi 2, 5 yıla yaklaşık bir süredir sürdürmekteyiz. Bu sürenin 1, 5 yıla yakın bir kısmı ise çok ağır bir salgının koşulları altında geçti. Bu süre içerisinde sizlerle olan temasımız, buluşmalarımız büyük aksamalar geçirdi. Ama artık salgının sonunun geldiği, yetkililerce kısıtlamaların kaldırldığı günleri yaşamaktayız. İşte bu süre içerisinde bizde belediye olarak kentin içindeki her hizmet noktamızı siz sevgili hemşehrilerimize açtık. Başkanlık binasında da sizle her aşamada yüz yüze görüşmeye hazır hale geldik. Sizlerle buluşmayı hasretle bizde beklemiş olduk. Salgının etkileriyle size verdiğimiz sözler, yapacağımızı söylediğimiz projelerimizi hiç aksatmadan yürütmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde projelerimizde bitenleri, kimisinin de geldiği noktaları tek tek videolarla ve buluşmalarla sizlerle paylaşacağım. Sevgili Hemşehrilerim, yarın Kurban Bayramı. Sizlerin sevdikleriniz, aileleriniz, çevrenizdeki tüm yakınlarınızla beraber Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. "

DİĞER HABERLER BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NUN KURBAN BAYRAMI MESAJI 20 Temmuz 2021, 15: 49 BELEDİYE BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU, MİLLETVEKİLİMİZ TÜZÜN İLE BİRLİKTE MEZARLIK ZİYARETİNDE BULUNDU 19 Temmuz 2021, 19: 26 İLÇE MEZARLIĞINDA AREFE GÜNÜ YOĞUNLUĞU 19 Temmuz 2021, 19: 24 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48 ANA CADDE TAZYİKLİ SUYLA YIKANARAK BAYRAMA HAZIRLANDI 18 Temmuz 2021, 23: 42 KAÇAN KURBANLIK BELEDİYEMİZ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE YAKALANDI 17 Temmuz 2021, 21: 08 -BAŞKAN YARDIMCIMIZ KARASU İŞ YERİ AÇILIŞINA KATILDI 17 Temmuz 2021, 07: 34 AKUT BOZÜYÜK EKİBİ'NDEN ZİYARET 17 Temmuz 2021, 07: 32 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU BELEDİYE PERSONELİNİN KURBAN BAYRAMINI KUTLADI 16 Temmuz 2021, 23: 10 EKMEK FIRINLARI DENETLENDİ 16 Temmuz 2021, 17: 43 Daha Fazla Göster

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Sizlerin çok kıymetli oylarıyla seçildiğimiz belediye görevimizi 2, 5 yıla yaklaşık bir süredir sürdürmekteyiz. Bu sürenin 1, 5 yıla yakın bir kısmı ise çok ağır bir salgının koşulları altında geçti. Bu süre içerisinde sizlerle olan temasımız, buluşmalarımız büyük aksamalar geçirdi. Ama artık salgının sonunun geldiği, yetkililerce kısıtlamaların kaldırldığı günleri yaşamaktayız. İşte bu süre içerisinde bizde belediye olarak kentin içindeki her hizmet noktamızı siz sevgili hemşehrilerimize açtık. Başkanlık binasında da sizle her aşamada yüz yüze görüşmeye hazır hale geldik. Sizlerle buluşmayı hasretle bizde beklemiş olduk. Salgının etkileriyle size verdiğimiz sözler, yapacağımızı söylediğimiz projelerimizi hiç aksatmadan yürütmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde projelerimizde bitenleri, kimisinin de geldiği noktaları tek tek videolarla ve buluşmalarla sizlerle paylaşacağım. Sevgili Hemşehrilerim, yarın Kurban Bayramı. Sizlerin sevdikleriniz, aileleriniz, çevrenizdeki tüm yakınlarınızla beraber Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. "