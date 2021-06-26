Başkanımız Bakkalcıoğlu, Yks'ye Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi 26 Haziran 2021, 00: 51 - Son Dakika

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için bir mesaj yayımladı.

Başkanımız Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; "En büyük dileğimiz, öğrencilerimizin eğitimlerine, meslek seçimlerinde kendilerine kolaylık sunacak bir kurumda devam etmeleri ve ileride sevdikleri bir meslek sahibi olmalarıdır. Sınava girecek kardeşlerimizi yaşamın yeni bir safhasına taşıyacak bu sınav tabii ki önemli bir sınavdır. Fakat hiçbir şey gençlerimizin sağlığından daha önemli değildir. Gençlerimizin alacağı sonuç ne olursa olsun önlerinde uzun bir hayat olacaktır. Bundan dolayı mücadele ve gayret hiçbir zaman bırakılmamalıdır. Öğrencilerimizin bütün bir yıl emek ve çaba göstererek hazırlandıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olacaklarına inancım tamdır. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan kıymetli öğrencilerimizin sınav heyecanını paylaşıyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Biz size güveniyoruz, başaracaksınız. Yarınlarınız sağlık, umut ve başarı dolu olsun. "

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Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için bir mesaj yayımladı.

Başkanımız Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; "En büyük dileğimiz, öğrencilerimizin eğitimlerine, meslek seçimlerinde kendilerine kolaylık sunacak bir kurumda devam etmeleri ve ileride sevdikleri bir meslek sahibi olmalarıdır. Sınava girecek kardeşlerimizi yaşamın yeni bir safhasına taşıyacak bu sınav tabii ki önemli bir sınavdır. Fakat hiçbir şey gençlerimizin sağlığından daha önemli değildir. Gençlerimizin alacağı sonuç ne olursa olsun önlerinde uzun bir hayat olacaktır. Bundan dolayı mücadele ve gayret hiçbir zaman bırakılmamalıdır. Öğrencilerimizin bütün bir yıl emek ve çaba göstererek hazırlandıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olacaklarına inancım tamdır. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan kıymetli öğrencilerimizin sınav heyecanını paylaşıyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Biz size güveniyoruz, başaracaksınız. Yarınlarınız sağlık, umut ve başarı dolu olsun. "