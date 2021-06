Başkanımız Bayındır, Dünya Çevre Günü Programına Katıldı - Son Dakika

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, Konya Büyükşehir Belediyesinin 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğinde Beyşehir Gölü'ndeki temizleme çalışmaları kapsamında basın mensuplarına yönelik hazırlanan programa katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı'nda yürüyüşle başlayan program, Beyşehir Gölü kenarında bisiklet sürme etkinliği ile devam etti. Öte yandan Beyşehir Gölünden çıkarılan hayalet ağların sergilendiği programda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın açıklamalarının ardından, Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve Konya Valisi Vahdettin Özkan Dünya Çevre Günü ile ilgili konuşma yaptı. BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜ KORUMAK BOYNUMUZ BORCU Konya Büyükşehir Belediyesinin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğinde Beyşehir Gölü'ndeki temizleme çalışmaları kapsamında hazırladığı programda duyduğu mutluluğunu dile getiren Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, "Bütün turkuazın ve mavinin tonlarının göründüğü bu güzel doğa harikasını birlikte korumak, birlikte kollamak bizim hepimizin boynumuzun borcu. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimizin bütün bakanlarına, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Murat Kurum'a, Konya Valimize, Konya Milletvekillerimize, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı. ÜLKEMİZİN MENFAATLERİNİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE TUTARIZ Başkanımız Bayındır, "Ülkemizin her yeri güzeldir. Her yerinde çevre kriterlerine uyan güzellikler vardır. Ama Allahuteala Türkiye'nin her yerine verdiği güzelliklerin tamamını Beyşehir'e vermiştir. Bu nedenle bugünkü bu etkinliği Beyşehir'de olmasını seçen başta Sayın Valime, Büyükşehir Belediye Başkanıma, İl Başkanımıza ve Milletvekilime değerli huzurlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Zira dağ ararsanız arkamızda Anamas Dağı, ırmak ararsanız önümüzde Çarşamba kanalı, göl ararsanız arkamızda masmavi Beyşehir Gölü. Beyşehir'e sabahtan gece yarısına kadar baktığınız zaman bütün turkuazın ve mavinin tonlarını görebilirsiniz. Bu güzel doğa harikasını birlikte korumak, kollamak hepimizin boynumuzun borcudur. Sayın valimin çok zeki bir lafı var Beyşehir Gölü'nün su kotu 1122, 40 altına inmeyecek üstüne de çıkmayacak dedi. O yüzden hem Çumra'ya, hem Şehrime şunu demek istiyorum. Biz bu toprağın değerlerinin ülke ekonomisine yaptığı katkıyla gurur duyarız. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarız. Bu bayrak olduğu müddetçe, bu minarelerdeki ezanlar ve salalar olduğu müddetçe biz huzurlu yaşayanlardanız. Buradan bütün Türkiye'nin, dünyanın çevre gününü kutluyorum. " "GEMBOS YOLU AÇILIŞINDA CUMHURBAŞKANIMIZI 100 BİN KİŞİ İLE KARŞILAYACAĞIM" Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, 2023'te tamamlanacak olan ve bu bölge için önemli ölçüde ülke ekonomisine katkı sağlayacak Demir kapı Gembos yolu ve tüneli açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 100 bin kişi ile karşılamanın sözünü verdi. Başkanımız Bayındır, "Ben bu şehri yönetmek için talip oldum. Dualarım bu şehir ve ülkem için ama Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın kaynayan kazanının içinde ülkesi için çalıştığını görüyor ve izliyoruz. Ben 1993 Ekim'de Belediye Başkanıyken Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul İl başkanıydı. Kendileri Beyşehir'i ziyaret edip gittikten sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arkasından Başbakanlık ve onun arkasından Cumhurbaşkanı oldu. Sayın il başkanım lütfen iletin; Gembos yolu ve bu göle gösterdikleri ihtimamdan dolayı teşekkür ediyoruz. Gembos yolu açılışında 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızı Eynif Ovası'nda 100 bin kişi ile karşılama borcumu buradan ilan ediyorum. Karşılayacağımı da bilinmesini istiyorum. Bu vatan bizim, bu ülke bizim. Baş giderse gövde kalmaz anlayışı içinde biz birlik olmak zorundayız. Farklı anlayışlarda olabiliriz, siyasal ayrılıklarımız olabilir. Ama biz bir şeyden vazgeçmeyiz; Devlet büyüğüne, devlet ricaline saygıdan. O yüzden bu vatanı seviyoruz. Bu milleti seviyoruz. 5 YIL SONRA BEYŞEHİR GÖLÜ ÇEVRESİNDE ARITILMAYAN HİÇBİR SUYU DEŞARJ ETMEYECEĞİZ Beyşehir Gölü'nün temizlenmesi konusunda iki önemli konuyu hayata geçirdiklerini belirten Başkan Altay, "Gölde 680 dalış yapılarak 471 hayalet ağ çıkarıldı. Bu ağların toplam uzunluğu 35 kilometre, ağırlığı da yaklaşık 10 ton. Çevreye kirlilik oluşturan yosunlaşmayı ortaya çıkaran ağların birinci etap toplanmasıyla ilgili süreç tamamlanmış oldu. İnşallah bu yıl itibariyle de 1. 400 ağın gölden çıkarılması ile ilgili yeni bir çalışma başlatıyoruz. Böylece tespit ettiğimiz ağların yüzde 90'ı gölden uzaklaştırılmış, bertaraf edilmiş olacak. Bu Beyşehir Gölü için çok önemli. Ama asıl sizlerle paylaşacağımız konu; şu anda Beyşehir Gölü'ne özellikle insan kaynaklı atık suların sadece 52'sini arıtarak veriyoruz. Maalesef yüzde 48'i arıtılmadan göle deşarj ediliyor. Bu da gölde ciddi bir kirlilik oluşturuyor. Göle çevresi ilçelerimizdeki toplam 79 mahallede çok ciddi bir çalışma yürüttük ve tespitlerde bulunduk. Şu an itibariyle Huğlu ve Üzümlü 'de 2 arıtma tesisinin inşaatına devam ediyoruz. Bu süreçle birlikte inşallah 5 yıl içerisinde 100 milyon liralık bir yatırım yaparak her yıl 20 milyon liralık yatırım yaparak gölde ciddi bir çalışma yürüteceğiz. Bu yıl yaptığımız 2 arıtma tesisine ilave 17 mahallenin kullanabileceği 5 yeni atık su arıtma tesisi inşaatı yapıyoruz. Ayrıca 14 doğal arıtma tesisi inşaatı yapılacak. 2 doğal arıtmanın da bakımı ve revizyonu gerçekleşecek. Bunun haricinde kalan yaklaşık 29 mahallemizde bunlarla ilgili fosseptik çalışması ve fosseptikten vidanjörle çekilecek suların da en yakındaki arıtma tesisinde arıtılarak göle deşarj edilmesiyle birlikte inşallah 5 yıl sonra Beyşehir Gölü çevresinde arıtılmayan hiçbir suyu deşarj etmeyeceğiz. Yani bu demek oluyor ki yüzde yüz arıtmayı gerçekleştirmiş olacağız. Bunu yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yürütüyoruz. Bu Konya için çok önemli bir çevre projesidir. Beyşehir Gölü Konya'mızın incisidir. Aynı zamanda tarımsal sulama ve tarımsal üretimimizin de kaynağı. " şeklinde konuştu. BİSİKLET YOLLARI TÜRKİYE'DE MARKA HALİNDE GELDİ Konya'daki bisiklet yollarının artık Türkiye'de bir marka haline geldiğinden de bahseden Başkan Altay şöyle devam etti: "Bugün itibariyle Konya 550 kilometre bisiklet yoluna sahip Türkiye'nin açık ara lider şehridir. Sadece bisiklet yollarımızın çokluğuyla alakalı övünmüyoruz. Aynı zamanda bisiklet tramvayımız, bisiklet köprümüz, bisiklet tamir istasyonlarımız, otoparklarda oluşturduğumuz güvenli bisiklet alanlarımız, iki katlı bisiklet parklarımız ve 2023'e kadar yapacağımız 85 kilometre ilave bisiklet yoluyla birlikte hem merkez hem ilçelerimizde bisiklet kullanımının artırılması ve böylece çevreye karbon emisyonunun azaltılması için çalışma yürütüyoruz. Sloganımız da 'Bisiklet Şehri Konya'. Bu slogan Konya'ya çok yakışıyor. " BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ BÜYÜK GAYRETLE BU ŞEHRİ YAŞANABİLİR KILMAYA ÇALIŞIYOR AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Tarihin ve medeniyetin izlerini gördüğümüz yeşil Beyşehir'imizde gelecek nesillerin bizdeki emanetini büyük bir hassasiyetle onlara devretmeliyiz. 21. asırda Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde de hükümetimizin, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın bu duyarlılığı tüm alanlarda birer birer hayata geçiyor. Belediye başkanlarımız büyük bir gayretle bu şehri en yaşanabilir kılmak adına gece gündüz gayret ediyorlar. " şeklinde konuştu. DEVLETİMİZ YEŞİLİN KORUNMASI ADINA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYOR AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, yaşanan kuraklıktan Beyşehir Gölü'nün de etkilendiğini belirterek, "Devletimiz, hükümetimiz yeşilin korunması, suyun korunması hatta yeşilin artırılması açısından gereken tedbirleri almakta ama biz de hem Beyşehirliler hem de Konyalılar olarak hep birlikte sahip olduğumuz bu kıymeti korumalıyız. Doğayı korursak, çevreyi korursak, kaynaklarımızı çok iyi bir şekilde değerlendirirsek toplum ancak bu şekilde sağlıklı kalabilir. " açıklamalarını yaptı. BAKANLIĞIMIZIN BAŞARILI ÇALIŞMALARININ KONYA'DAKİ İZ DÜŞÜMÜNÜ GÖRÜYORUZ Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Beyşehir deyince zenginliklerimiz aklımıza geliyor. Burası Anadolu'nun kalbi medeniyet havuzumuzu besleyen en önemli havzamızdır. Tarihi değerlerimizin, kültürel değerlerimizin, ekolojik değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması yönünde bir farkındalığın olması bireysel ve kamusal olarak önemli bir vazife. Bu vesileyle bütün çevre severlerin Çevre Günü'nü kutluyorum. Bakanlıklarımızın, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Türkiye genelinde çok başarılı çalışmalarının Konya'daki iz düşümünü, Beyşehir'deki iz düşümünü müşahede ediyoruz. Büyükşehir Belediyemize, milletvekillerimize, ilçe belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. " ifadelerini kullandı.