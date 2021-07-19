BAŞKANIMIZ BİLGİN'DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI… - Son Dakika
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BAŞKANIMIZ BİLGİN'DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI…

19.07.2021 01:29
BAŞKANIMIZ BİLGİN'DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI…

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkanımız Bilgin mesajında; "Milli ve manevi duygularımızın pekiştiği, yardımlaşma ve kardeşlik bağlarımızın kuvvetlendiği, yoksulu gözetme, yetimi sevindirme gibi güzel hasletlerin zirveye çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin sevincini yaşıyoruz.

Hak yolunda teslimiyet ve fedakarlığın bir nişanesi olan Kurban Bayramı, kültür ve geleneklerimiz ile birlikte dini değerlerimizin bizlere yüklediği sorumluluklarımızı hatırlamak ve hayata geçirmenin en güzel vesilelerindendir. Bu mübarek günlerin bizlere hatırlattığı en önemli unsur; kavga, öfke ve nefret gibi duyguların bir kenara bırakılarak paylaşım, hoşgörü, kardeşlik, sevgi ve saygı gibi duyguların yaşanabilmesine vesile olmasıdır.

Bu bayram inşallah yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle her zaman alışık olduğumuz kucaklaşmalarla gerçekleşmese de gönüllerin bir arada olduğu güzelliklere kavuşmamıza vesile olacaktır.

İdrak edeceğimiz bu bayramın tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu bayramda yaşadığımız pandemi sürecinin bir an önce son bulması ve tüm mazlum milletler için sizden dua talep ediyorum.

Kurbanınızın ve ibadetlerimizin kabulünü yüce Allah'tan niyaz ediyor, başta hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. " ifadelerine yer verdi.

Oluşturma Tarihi : 19 Temmuz, 2021

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Kaynak: Habermetre
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Kurban Bayramı, Hilmi Bilgin, İslam, Milli, Son Dakika

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