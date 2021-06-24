Sivas'ta kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi - Son Dakika

Sivas Belediyesi, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle düzenlenen "Safahat Kitap Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler için Çanakkale gezisi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmada dereceye giren, aralarında öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı 184 kişilik kafile Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Çanakkale'ye uğurlandı.

Uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, geçmişini bilen, geçmişinden alacağı dersle geleceğe yön veren ve güçlü Türkiye yolunda omuzlarına yüklenecek büyük yükün farkında olan bir gençlik amaçladıklarını belirtti.

Eğitim camiasının her zaman yanında yer aldıklarını aktaran Bilgin, "Bu yolculuk sizlere tarihi anlamda önemli değerler katacak. Çanakkale ruhunu anlamak, o duyguyu hissetmek, bayrağımızın o tepelerde dalgalanabilmesi için mücadele veren Seyit Onbaşıları, Mehmet Çavuşları, Nezahat Onbaşıları Sivas Lisesi'nden giden ve Çanakkale'de şehit düşen 14-15 yaşındaki öğrencilerimizi ve nice şehitlerimizi anlamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise Bilgin'e teşekkür ederek, "Belediyemiz öncülüğünde öğrencilerimize dağıtılan ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı Safahat kitabını okuyarak bizleri ziyadesiyle memnun ettiniz. Biz de sizlere o ruhu yaşatabilmek için Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin öncülüğünde Çanakkale'ye gönderiyoruz. İnşallah döndüğünüzde orada yaşadıklarınızı, duygularınızı yine bir araya gelerek bizlerle paylaşırsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini aktardı.