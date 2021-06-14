Başkanımız Bilgin Kan Bağışında Bulundu… - Son Dakika

"14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" dolayısıyla Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kan vermenin önemine dikkat çeken Başkanımız Bilgin, tüm hemşehrilerini kan bağışlamaya davet etti.

Kızılay'a düzenli olarak kan bağışında bulunan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin "14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" dolayısıyla Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Türk Kızılay'ı kan bağış merkezine giderek kan bağışında bulundu.

Kan vermenin önemine dikkat çeken Başkanımız Bilgin, "14 Haziran Gönüllü Kan Bağışçıları Günü münasebetiyle biz de düzenli bir kan bağışçısı olarak bugün Kızılay Kan Merkezine kan vermeye geldik. Kan hepimizin hiç beklenmedik bir anda ihtiyaç duyduğu yaşam fonksiyonlarımızı sağlayan ve kaynağı sadece bizler yani insanlar olan hayat kurtarıcımızdır. " dedi.

"Özellikle son bir yılda Pandemi nedeniyle de kan bağışlarında almış olduğumuz bilgilere göre bir azalma var ben bu vesileyle tüm sağlıklı hemşerilerimizi kan bağışlamaya davet ediyorum. " diyen Başkanımız Bilgin, "Kan verdiğinizde vücudunuzdaki kan hücreleri yenileniyor bu da daha sağlıklı ve daha güçlü olmanızı sağlıyor. Ayrıca sağlımız açısından da kan vermek oldukça önemli. Uzmanlarımız kan bağışının kalp krizi ihtimalini yüzde 90 oranında azalttığını Kan hücrelerimizin yenilendiğini baş ağrısına iyi geldiğini, stres gibi rahatsızlıkların çözümü olduğunu yüksek tansiyona iyi geldiğini ifade ediyor. Bizim başımıza gelmez gibi bir algıda olmaması gerekiyor Herkesin bir gün kan bağışına ihtiyacı olabileceğini bilmesi ve ona göre davranması gerekiyor. Ayrıca verdiğimiz bir ünite kanla 3 kişinin hayatını kurtarabileceğimizi de bilmemiz gerekiyor. Bu vesileyle güzel bir kan bağışçısı olarak ben bir kez daha tüm Sivaslı hemşerilerimizi Kent Meydanında bulunan Kızılay Kan Merkezimize düzenli olarak kan vermeye davet ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi : 14 Haziran, 2021

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