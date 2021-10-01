Başkanımız Çiftçilerle Birlikte Mısır Topladı

Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, dağıtmış olduğu silajlık mısırın vermiş olduğu mahsulü çiftçilerle birlikte topladı.

Çiftçilere 25 ton silajlık mısır tohumu dağıtan Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ve çiftçiler ile birlikte mısır hasadına katıldı.

Çiftçimize Destek Olmaya Devam Edeceğiz

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, dağıtılan fidelerden bereketli ürünlerin ortaya çıktığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak bu yıl çiftçilerimize 25. 000 kg. silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıtığımız silajlık mısır tohumu ile çiftçilerimiz 7. 500 dekarlık alana mısır ekimi gerçekleştirdi. Ekilen alanlardan 40. 000 ton verim alındı. Bu ekim, hayvan yetiştiricilerimize destek olacak ve hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılayacak. Buradan elde edilen gelirin çiftçimize katkısı 20. 000. 000 TL olacak. Yapılan proje ile gurur duyuyoruz. Yeni yıl için gübre ve tohum desteği çalışmalarına başlıyoruz. Talepleri almaya başlıyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz. " dedi.